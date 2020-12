Colombia.- Detenido en Vigo por conducir bajo efectos de las drogas y agarrarse a su vehículo para evitar su retirada por la grúa

VIGO, 18 (EUROPA PRESS)



Un hombre de 27 años de nacionalidad colombiana, M.S.S.M., ha sido detenido en Vigo tras ser sorprendido mientras conducía bajo efectos de las drogas un vehículo con la ITV caducada y sin seguro al que se agarró para intentar impedir su retirada por la grúa, solicitada por la Policía debido a su incapacidad para continuar al volante.



Fuentes policiales han detallado que los hechos tuvieron lugar este jueves sobre las 00,20 horas, cuando agentes que realizaban labores de control y vigilancia en materia de seguridad vial comprobaron mediante un cotejo telemático de datos que un turismo que circulaba por la zona de la calle Aragón tenía la ITV caducada y carecía del seguro obligatorio.



Así, dieron el alto al conductor, que explicó que no había respetado el toque de queda debido a que realizaba un reparto a domicilio, aunque no facilitó datos de su empresa ni aportó ningún documento que lo acreditase.



Además, fue sometido al test de consumo de drogas, que arrojó un resultado positivo en THC. Los agentes le requirieron que realizase una segunda prueba, pero él se negó pese a habérsele informado de las consecuencias legales que ello conllevaba.



Debido a su estado, los agentes solicitaron una grúa para proceder a la retirada y la inmovilización del vehículo. Mientras, el varón comenzó a oponer una fuerte resistencia para evitar la realización de las labores de enganche tirándose sobre el capó y sujetándose fuertemente contra los salientes.



Dado que no atendió las advertencias de los policías, se procedió a su detención por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial y resistencia y desobediencia grave.