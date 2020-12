Citi se convierte en primer banco para salidas a bolsa en Europa

(Bloomberg) -- Citigroup Inc. encabeza la clasificación de este año en ofertas públicas iniciales en Europa por primera vez desde 2002 tras llevar grandes tecnológicas al mercado, en Kazajstán, Polonia y el Reino Unido.

Después de tres años consecutivos en segundo lugar, Citi desbancó al ganador del año pasado, Goldman Sachs Group Inc., en la clasificación de salidas a bolsa de Bloomberg para Europa, Oriente Medio y África. Goldman Sachs continúa en la cima de las clasificaciones de captación de fondos en la región, incluidas las ampliaciones de capital y salidas a bolsa.

“Ha sido un año muy especial para el mercado”, dijo Suneel Hargunani, que codirige mercados de capital de renta variable para EMEA en Citi. Las salidas a bolsa orientadas al crecimiento se han sumado a ofertas de derechos de rescate, emisiones récord vinculadas a acciones y compañías de adquisición de fines especiales, que están cobrando cada vez más relevancia, señaló.

El banco lideró algunas de las mayores ofertas de 2020, como las salidas a bolsa del imperio de compras en línea THG Holdings Plc y la plataforma de ahorro digital Nordnet AB.

El aumento de la actividad ha resultado en un incremento del 35%-40% en el total de comisiones globales, según Eric Li, director de análisis de la firma de datos Coalition Development Ltd. Ello, junto con el impulso a los ingresos por los mercados de capital de deuda, ha ayudado a contrarrestar la caída en fusiones y adquisiciones, lo que elevó los ingresos de la banca de inversión en general entre un 10% y un 15%, señaló.

Citi debe gran parte de su destacada posición a las ofertas de ventas iniciales de empresas de crecimiento y tecnología en varias regiones. Ademas de la salida a bolsa de THG Holdings Plc. en Londres por US$2.400 millones y la de Nordnet AB de US$1.100 millones en Estocolmo, el banco estadounidense trabajó en la oferta de US$2.800 millones del minorista polaco en línea Allegro.eu SA y en el debut bursátil del banco digital kazajo Kaspi.kz JSC de US$870 millones en Londres.

El 2021 ya se perfila como un año activo para el banco y sus competidores. “Tenemos una cartera sólida para 2021 y esperamos un enero muy activo”, dijo Hargunani. “No hay señales de fatiga y no la habrá mientras los acuerdos de calidad lleguen al mercado, tengan un precio razonable y se negocien bien”.

Avance de bancos regionales

Los bancos de Wall Street continuaron dominando en Europa, ocupando los seis primeros lugares en la tabla de salidas a bolsa, aunque las firmas de la región avanzaron. Quizás la mayor sorpresa vino de los bancos nórdicos, ya que el noruego ABG Sundal Collier ASA y el sueco Carnegie AB saltaron 47 y 29 puestos desde sus posiciones del año pasado, el mayor avance entre los 10 principales bookrunners.

Las bolsas nórdicas, entre ellas Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, han dado la bienvenida a más empresas nuevas este año que en cualquier otro lugar de Europa. Este diluvio de acuerdos aumentó la participación de mercado de Carnegie en más de cinco veces, mientras elevaba los niveles de ABG a casi 23 veces el nivel en 2019, según los datos.

En el Reino Unido, el mayor mercado de Europa, Barclays Plc se clasificó en primer lugar en ofertas de acciones por primera vez en este decenio, según muestran los datos.

Barclays estuvo activo en el prime semestre, particularmente cuando las empresas del Reino Unido necesitaban efectivo, dijo Tom Johnson, jefe de mercados de capital de renta variable para EMEA. “Una gran cantidad de compañías con las que tenemos relación en banca de inversión y banca corporativa estaban en una posición muy difícil en torno a la liquidez, y recurrieron a nosotros como socio clave”.

