Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- No está completamente terminado el paquete de estímulo, todavía están tratando de llegar a un acuerdo sobre el brexit, y la vacuna Moderna recibe aprobación.

¿Hoy?

El demonio está definitivamente en los detalles del paquete de estímulo fiscal de EE.UU. que continúa avanzando lentamente hacia un acuerdo. Los puntos conflictivos actuales son las solicitudes demócratas de fondos federales para igualar el 100% de los pagos de FEMA por desastres relacionados con la pandemia y las demandas republicanas para poner fin al programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal. Dado que los fondos del Gobierno se agotarán esta noche, existe una pequeña posibilidad de un breve cierre si no se llega a un acuerdo hoy. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que los líderes decidirán el viernes por la mañana si se presentará para votación un proyecto de ley provisional.

Momento de la verdad

Si está pensando que las conversaciones del Congreso sobre el paquete de estímulo han sido eternas, eche un vistazo a Europa, donde las negociaciones relacionadas con el brexit han estado en curso durante años. El principal negociador del brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo al parlamento de la región esta mañana que las conversaciones están en “el momento de la verdad”, cuando restan solo horas para llegar a un acuerdo. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo ayer que las conversaciones están en una “situación grave” debido a que las diferencias respecto de los derechos de pesca siguen retrasando cualquier acuerdo. Los operadores aún están esperando más acontecimientos entre ahora y el final del año, cuando termina el actual período de transición posterior al brexit.

Otra vacuna aprobada

Como se esperaba, los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos respaldaron la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Moderna Inc. A pesar de algunas dificultades de producción, Moderna dijo que sigue encaminada a proporcionar 20 millones de dosis este mes y entre 85 y 100 millones a EE.UU. en el primer trimestre del próximo año. Es probable que las medidas para frenar la propagación de la pandemia se mantengan hasta 2021, mientras que la situación actual en muchos países sigue sombría.

Mercados tranquilos

Los mercados bursátiles mundiales están teniendo una sesión bastante lenta en lo que es el último viernes de negociación del año para la mayoría. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un avance de menos de 0,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 había subido 0,1% a las 5:50 a.m. hora del este, mientras que los inversionistas observaban cualquier progreso en las conversaciones sobre el brexit. Los futuros del S&P 500 apuntan a un pequeño cambio a la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,943% y tanto el petróleo como el oro registraban leves bajas.

También hoy...

Se espera que la cuenta corriente del tercer trimestre de EE.UU. muestre un déficit de US$187.000 millones cuando se publiquen los datos a las 8:30 a.m. Las ventas minoristas de octubre de Canadá también se conocerán a esa hora. El índice económico anticipado de EE.UU. se dará a conocer a las 10:00 a.m. y el recuento de plataformas de Baker Hughes es a la 1:00 p.m. Nike Inc. informa sus resultados hoy.

