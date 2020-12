Ciencia.-Una foto con ocho años de exposición, tomada en una lata de cerveza

18/12/2020 Imagen de la fotografía con la exposición más larga registrada, para la que se usó una lata de cerveza POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE



Una fotografía que se cree que es la imagen de exposición más larga jamás tomada fue descubierta dentro de una lata de cerveza en el Observatorio Bayfordbury de la Universidad de Hertfordshire.



La imagen fue tomada por Regina Valkenborgh, quien comenzó a capturarla hacia el final de su maestría en Bellas Artes en la Universidad de Hertfordshire en 2012. Muestra 2.953 estelas arqueadas del sol, a medida que subía y bajaba entre el verano y el invierno durante un período de nada menos que ocho años y un mes. La cúpula del telescopio más antiguo de Bayfordbury es visible a la izquierda de la fotografía y el pórtico atmosférico, construido a la mitad de la exposición, se puede ver desde el centro hacia la derecha.



Regina estaba interesada en capturar imágenes sin el uso de tecnología moderna; en este caso utilizando una lata de cerveza forrada con papel fotográfico como cámara estenopeica. Colocó una lata en uno de los telescopios del observatorio, que se había olvidado hasta septiembre de este año, cuando finalmente fue retirado por el oficial técnico principal del observatorio, David Campbell.



La fotografía de larga exposición es una técnica utilizada para mostrar el paso del tiempo en una escena, que se logra cuando el obturador de la cámara se deja abierto durante un período prolongado. Esta técnica es común en diferentes tipos de fotografía, incluida la urbana y la paisajística. Se cree que el artista alemán Michael Wesely tiene el récord actual de la imagen de mayor exposición tomada, que es de cuatro años y ocho meses.



Regina Valkenborgh dijo en un comunicado: "Fue un golpe de suerte que la imagen se dejara intacta, para que David la salvara después de todos estos años. Había probado esta técnica un par de veces antes en el Observatorio, pero las fotografías a menudo se arruinaban por la humedad. y el papel fotográfico se curvó. No había tenido la intención de capturar una exposición durante tanto tiempo y, para mi sorpresa, había sobrevivido. Podría ser una de las exposiciones más largas, si no la más larga que existe ".



Regina es ahora técnica de fotografía en Barnet and Southgate College.