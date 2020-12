Ciencia.-Químicos tóxicos permanentes encontrados en la nieve del Everest

18/12/2020 Campamento base del Everest POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE MAINE



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



En la nieve de la cima del Monte Everest se han encontrado 'sustancias químicas permanentes' que se utilizan en dispositivos para exteriores que repelen el agua.



Kimberley Miner dice que estas sustancias per y polifluoroalquilo (PFAS) fabricadas por humanos, que se han relacionado con defectos de nacimiento, colesterol alto y un mayor riesgo de cáncer de riñón y testículo, podrían eventualmente representar un riesgo para los excursionistas, escaladores y residentes que beben agua.



Miner, profesora asistente de investigación en el Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine, es autora principal del estudio, publicado en Science of the Total Environment.



Otros estudios recientes sugieren que la exposición a altos niveles de PFAS puede inhibir el sistema inmunológico de las personas y aumentar su riesgo de contraer COVID-19, según la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades del Departamento de Salud de EE.UU.



Miner dice que la contaminación por PFAS identificada en el Everest muestra que los humanos están eliminando estos productos químicos dondequiera que vayan. Las empresas que fabrican equipos para actividades al aire libre han indicado que han eliminado, o pronto lo harán, el uso de estos productos químicos.



El Everest es una de las montañas más codiciadas para escalar. En 2019, más de 800 personas intentaron llegar a la cima de la montaña de 8.848,86 metros. Los productos químicos se encontraron en la nieve y el agua de deshielo recolectados del glaciar Khumbu en el campamento base, el campamento I, el campamento II y el balcón del Everest durante la expedición al Everest de National Geographic y Rolex Perpetual Planet 2019.



Esta es la primera vez que la nieve y el agua de deshielo del Everest se analizan para detectar PFAS, dice Miner. Las concentraciones más altas, que se encontraron en el Campo Base y el Campo II, son dos o tres veces más altas que las concentraciones encontradas en cualquier otro ambiente alpino.



Si bien estas muestras son de Nepal, Miner dice que los PFAS están en todas partes. "Creo que esto muestra que cualquier comunidad que tenga presencia en la montaña o al aire libre puede tener efectos secundarios residuales de la contaminación por PFAS, y eso incluye a Maine", dice en un comunicado.



"Los humanos dejan un legado que es visible o microscópico en todas partes donde van. Necesitamos pensar en eso al decidir cómo interactuar con el medio ambiente, qué productos vamos a utilizar y cómo vamos a remediar parte de esta contaminación química ".



Miner cree que es probable que los riesgos inherentes a escalar el Everest aumenten en los próximos años con el creciente derretimiento de los glaciares, cambios en las precipitaciones, cambios geológicos y contaminación química.



"Los impactos que tiene la industria de la escalada y el turismo en la región deben caracterizarse y entenderse para proteger a los residentes de la cuenca hidrográfica de abajo", dice.