Ciencia.-¿Cuándo empieza el invierno 2020/21?

18/12/2020 ¿Cuándo empieza el invierno 2020/21? . El invierno de 2020/21 en el hemisferio norte, verano en el sur, comenzará este lunes 21 de diciembre a las 09.02 hora UTC, y finalizará el próximo 20 de marzo, a las 08.37 UTC. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA REAL OBSERVATORIO DE MADRID



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El invierno de 2020/21 en el hemisferio norte, verano en el sur, comenzará este lunes 21 de diciembre a las 09.02 hora UTC, y finalizará el próximo 20 de marzo, a las 08.37 UTC.



Esta estación será la más corta del año (menos de 90 días) porque la Tierra está más cerca del Sol y viaja más deprisa en su órbita, explica el Real Observatorio de Madrid.



Durante la nueva estación, el perihelio o distancia mínima al Sol se produicirá el 2 de enero, a poco más de 147 millones de kilómetros. No se producirán eclipses en el periodo. La primera Luna Llena será el 30 de diciembre y habrá otras dos: el 28 de enero y el 27 de febrero, según el Instituto Geográfico Nacional.



Como es habitual, también se producirán lluvias de meteoros. La primera lluvia de meteoros importante del invierno es la de las Cuadrántidas, cuyo máximo se da hacia el 3 de enero, aunque es visible entre el 28 de diciembre y el 12 de enero.



EL DÍA DEL SOLSTICIO



El inicio de las estaciones viene dado, por convenio, por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el caso del invierno, esta posición se da en el punto de la eclíptica en el que el Sol alcanza su posición más austral. El día en que esto sucede, el Sol alcanza su máxima declinación Sur (-23º 27') y durante varios días su altura máxima al mediodía no cambia. A esta circunstancia se la llama también solsticio ('Sol quieto') de invierno. En este instante, en el hemisferio sur se inicia el verano.



El día del solsticio de invierno corresponde al de menos horas de luz del año en el hemisferio norte. Alrededor de esta fecha se encuentran el día en que el Sol sale más tarde y aquél en que se pone más pronto.



El inicio del invierno puede darse, a lo sumo, en cuatro fechas distintas del calendario (del 20 al 23 de diciembre). A lo largo del siglo XXI, el invierno se iniciará en los días 20 a 22 de diciembre (fecha oficial española), siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003. Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol (duración conocida como año trópico).