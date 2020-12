Carlos Sainz a Checo Pérez: "Me alegro por ti, cabrón"

Sergio Pérez (dcha.) y Carlos Sainz, durante el Gran Premio de Azerbaiyán de 2018. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ/Archivo

Madrid, 18 dic (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz ha mandado un expresivo mensaje de felicitación a su colega mexicano Sergio Pérez, cuyo fichaje por el equipo Red Bull se ha anunciado este viernes: "Me alegro por ti, cabrón".

La enhorabuena de Sainz al Checo fue rápida por medio de su cuenta de Twitter. Primero en inglés: "very happy for Checo" y a continuación en genuino lenguaje coloquial español, acompañando el mensaje con dos emoticonos: un rostro derramando una lágrima y otro guiñando un ojo.

La escudería Red Bull, segunda en el campeonato de constructores, anunció este viernes el fichaje de Sergio Pérez -cuarto en el Mundial de Fórmula Uno que concluyó el pasado domingo- para 2021, temporada en la que formará pareja con el holandés Max Verstappen.

'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y piloto de F1 desde 2011, logró este año, al anotarse la segunda de las dos carreras disputadas en Sakhir (Baréin), su primera victoria en la categoría reina, en la que cuenta diez podios.

El piloto tapatío acabó cuarto, con 125 puntos y a bordo del Racing Point (anterior Force India).