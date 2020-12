Canelo Álvarez, contra el pronóstico y el campeón Smith por el cinturón de los supermedianos

16/09/2017 El boxeador Gennady Golovkin derrota a Canelo Alvarez (derecha) en el combate por los pesos medios de WBC, WBA e IBF en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos). NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS DEPORTES AFP/BETWAY



CIUDAD DE MÉXICO, 18 (EUROPA PRESS)



El púgil mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrenta este sábado contra el favoritismo del británico Callum Smith, defensor del cinturón, en el Alamodome de San Antonio en Texas (Estados Unidos) por el título de los pesos supermedianos de la Asociación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Será la primera oportunidad para Canelo Álvarez de coronarse como campeón en las 168 libras y para ello tendrá que tumbar en la lona a Callum Smith, que tiene una marca de 27-0, con 19 triunfos logrados por KO y, con 1,91 metros, es 18 centímetros más alto que el mexicano, alejado un año del cuadrilátero.



Este 2020 marcado por la pandemia de la COVID-19 Álvarez se convirtió en agente libre después de alcanzar un acuerdo con Golden Boy Promotions. Poco después, el boxeador tapatío informó a sus seguidores en las redes sociales de que se enfrentaría a Callum Smith por el cinturón del peso súper mediano de la AMB.



"Estamos más listos que nunca. Ha sido larga la espera, pero les aseguro que valdrá la pena. Somos un equipo disciplinado que está listo para cualquier hora y día. Lo único que queremos es seguir creciendo. Está catalogado como el mejor en las 168 libras, así que estoy muy satisfecho porque lo único que queremos es seguir estando entre los mejores", declaró Álvarez desde su cuenta de Instagram.



El inglés será el rival más alto al que ha enfrentado el mexicano en su carrera. En 2016, Álvarez peleó con Liam Smith, hermano de Callum, y le venció por KO. La casa de apuestas en línea Betway ofrece la cotización de que Canelo Álvarez gana por KO o TKO antes a menos 120 y ahora a más 200 pesos mexicanos.



Por su parte, Callum Smith expresó su emoción por medirse a un rival que le permitirá demostrar su calidad como campeón del mundo. "He querido una pelea desde que me convertí en campeón del mundo. Así que estoy muy contento de que en tiempos tan difíciles podamos ofrecerles a los aficionados una pelea entre los mejores de la categoría", manifestó Smith.



Nacido en Liverpool, Smith trató de representar a Inglaterra sin éxito en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Su debut profesional fue en ese año olímpico y de entre sus 27 victorias destacan las conseguidas frente a John Ryder y George Groves, entre otros.



CERCA DE 12.000 ESPECTADORES



Tan solo quedan 800 entradas de las 12.000 que se pusieron a la venta para el combate. Esta será la tercera pelea que contará con miles de aficionados, tras la crisis por la COVID-19 tras las de Gervonta Davis y Leo Santa Cruz (11.000) en el Alamodome en octubre pasado; y la del 5 de diciembre entre Errol Spence y Danny García (16.002 asistentes) en el AT&T Stadium de Arlington en Texas.



La plataforma global de streaming de deporte en directo y bajo demanda DAZN emitirá la pelea en todo el mundo -excepto en México, donde se verá por la TV Azteca-, incluido el Reino Unido, país de origen del rival de Canelo. DAZN sacó recientemente una tarifa a nivel mundial de 1,99 euros para ver el evento.



Además, emitirá '40 Days: CANELO VS. SMITH', la nueva entrega de la serie documental de DAZN Originals, que analiza la preparación que han seguido 'Canelo' Álvarez y Callum Smith para afrontar su combate. La producción contará con tres episodios que incluyen declaraciones inéditas de ambos púgiles, así como de sus entrenadores Eddy Reynoso y Joe Gallagher, así como del promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.