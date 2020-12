Burkina Faso.- El Constitucional ratifica la victoria en primera vuelta del presidente de Burkina Faso

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Burkina Faso ha ratificado este viernes la victoria en primera vuelta del presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré, en las elecciones celebradas el 22 de noviembre, con lo que el jefe de Estado obtiene la reelección para un segundo mandato.



El tribunal ha facilitado en su decisión final unos datos similares a los anunciados el 26 de noviembre por la comisión electoral, que otorgó al presidente la victoria en primera vuelta con el 57,87 por ciento de los votos. Según los resultados definitivos, Kaboré ha recabado el 57,74 por ciento de los apoyos.



Por su parte, el opositor Eddie Komboigo, cercano al expresidente Blaise Compaoré, se ha hecho con el 15,54 por ciento de los respaldos, mientras que Zéphirin Diabré ha quedado en tercer lugar con el 12,46 por ciento de las papeletas.



El tribunal, que ha cifrado la participación en el 50,22 por ciento, ha anunciado que las rectificaciones introducidas incluyen la anulación de los votos en 200 colegios electorales debido a irregularidades, si bien el presidente del organismo, Kassoum Kambou, ha recalcado que estos incidentes no amenazan la transparencia ni los resultados de la votación.



Según los resultados, recogidos por el portal de noticias Burkina24, en cuarto lugar ha quedado Kadré Désiré Ouédraogo, con el 3,36 por ciento; mientras que por detrás figuran Tahirou Barry, con el 2,18; Ablassé Ouédraogo, con el 1,81; Gilbert Ouédraogo, con el 1,59; Yacouba Isaac Zida, con el 1,53; y Abdoulaye Soma, con el 1,43.



Por su parte, Ambroise Farama, Do Pascal Sessouma, Yéli Monique Kam --la única mujer que había presentado su candidatura a la Presidencia burkinesa-- y Claude Tassembedo no han llegado al umbral del uno por ciento de los votos, obteniendo entre el 0,91 y el 0,23 por ciento de los apoyos.



Por el momento no ha habido reacciones por parte de los candidatos al anuncio del Tribunal Constitucional, si bien la oposición expresó sus dudas sobre el proceso inmediatamente después de la oposición y llegó a denunciar "fraude" durante la jornada del 23 de noviembre.



La oposición adelantó que no reconocerían una posible victoria de Kaboré en las urnas, si bien tras el anuncio de la comisión electoral los principales partidos opositores se limitaron a publicar un comunicado diciendo que "toman nota" de los resultados y recalcando que se reservaban "el derecho de utilizar las vías legales de recurso para tratar las irregularidades detectadas".



Por contra, Barry, quien ha ejercido como portavoz de la alianza opositora contra Kaboré durante la campaña electoral, se reunió posteriormente con el presidente para felicitarle, pese a que días antes se había sumado a la denuncia conjunta sobre un presunto fraude en las elecciones.



Los comicios tuvieron lugar en un ambiente de profunda inseguridad por la amenaza yihadista, ante el repunte de los ataques por parte tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región.



Dicha actividad ha contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado en los últimos meses a 'voluntarios' para que ayuden en la lucha antiterrorista.