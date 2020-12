Bukele dice que se utiliza la masacre de El Mozote para réditos económicos

El presidente Nayib Bukele dirige un discurso en el centro escolar del caserío El Mozote, localidad donde en 1980 se perpetró una masacre en contra de la población civil, hoy en Meanguera (El Salvador). EFE/ Miguel Lemus

Meanguera (El Salvador), 17 dic (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó este jueves al opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, y al activista David Morales de utilizar la masacre de 1.000 personas en El Mozote en 1981 para réditos económicos y políticos.

"A mí me da rabia, y creo que ustedes también, ver cómo el caso de El Mozote ha sido utilizado, no sólo para fines políticos-electorales, sino para réditos económicos", dijo Bukele durante un acto en el Complejo Educativo Caserío El Mozote al que llegó hoy.

El mandatario acusó al FMLN de utilizar la masacre, perpetrada por el Ejército "durante la guerra para conseguir fondos en el extranjero y luego terminada la guerra, electoralmente".

"La realidad es que siempre utilizaron todas las luchas reivindicativas del pueblo a favor de ellos, de sus intereses políticos y económicos (...) y no sólo El Mozote, sino que también a los veteranos (del conflicto armado)", manifestó.

Además, señaló que "hay gente que ha sido utilizada y otros que se han dejado utilizar", sin especificar a qué personas se refería.

"Hay gente honesta en las asociaciones de víctimas (de El Mozote), pero hay gente, sobre todo los que nos víctimas y ni siquiera son de acá (de el lugar donde fue perpetrada la masacre), que buscan lucro de esto", subrayó.

ACUSACIONES CONTRA PROCURADOR Y ACTIVISTA

Bukele también acusó al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDD), José Apolonio Tobar, y al activista y exprocurador David Morales de "lucrase de las víctimas y de vivir del caso".

Morales, abogado acusador en el proceso penal que enfrentan una docena de mandos militares por la matanza, y Apolonio Tobar llegaron el pasado sábado al caserío El Mozote para recordar a las víctimas en el marco del 39 aniversario de la masacre.

"Hace poco que tuvieron un evento y vino Apolonio y David Morales, el exprocurador, que se lucran de la gente, viven del caso, de los cientos de miles de dólares, de los millones de dólares que ha dado la comunidad internacional para ayudar a la reivindicación de las víctimas".

Acusó, también y como lo ha hecho en otras ocasiones, a Apolonio Tobar de pertenecer y financiar al FMLN, por lo que señaló que "Apolonio que es un procurador inconstitucional, y no lo digo yo lo dice la Constitución y una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice no se puede ser miembro de un partido político y ser procurador para la defensa de los derechos humanos".

"No dejen que los sigan utilizando", les dijo Bukele a unos habitantes de la zona que acudieron al evento.

BUKELE NO PEDIRÁ PERDÓN

Bukele aseguró que él no pedirá perdón por la masacre, como lo hizo en 2012 el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), y que, en todo caso, "tendrían que pedir perdón los asesinos que perpetraron la masacre".

"Yo tenía 4 meses de vida (cuando fue la masacre), estaba recién nacido, por eso no vengo a pedir perdón, porque no tendría porqué (...) en todo caso que pidan perdón los asesinos que perpetraron esa masacre y tampoco vengo a llorar como Mauricio Funes".

"Vino a llorar acá, puras lágrimas de cocodrilo y mintió, nunca hizo nada o casi nada", agregó.

ANUNCIO DE OBRAS

El presidente salvadoreño aprovechó el espacio, al que pocos medios de comunicación fueron convocados y en el que no se refirió al 39 aniversario de la matanza, para anunciar una serie de programas y obras para la zona.

Señaló que se pavimentarán "todas" las calles del caserío, ubicado a más de 173 kilómetros de la capital salvadoreña, que se construirá un centro geriátrico, una centro comunitario para jóvenes, se entregarán becas a "todos" los jóvenes y que se implementarán carreras técnicas.

Además, dijo que se instalará una red wifi "en todo el lugar con una banda ancha buena y rápida" y que se creará una ruta turística para que "la gente venga y conozca lo que pasó, lo errores que fueron perpetrados y que fueron cobardemente protegidos por sinvergüenzas que todavía siguen utilizando la masacre para rédito económico o para rédito electoral", reiteró.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.