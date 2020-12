Bolsonaro: "No sé quién es el presidente de Cuba en este momento"

En la imagen, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 17 dic (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció este jueves que no sabe "quién es el presidente de Cuba en este momento", en alusión a Miguel Díaz-Canel, al que también se refirió como "dictador", a pesar de no conocer su nombre.

"No sé quién es el presidente de Cuba en este momento, el dictador de Cuba, no sé quién es", confesó el mandatario en su tradicional transmisión semanal en redes sociales, en la que también participaron los ministros de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes; y de Infraestructura, Tarcisio Gomes de Freitas.

El mandatario, un declarado anticomunista, cometió el lapsus al enumerar a algunos líderes progresistas de la región, como Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia) y Nicolás Maduro (Venezuela), a los que incluyó de forma despectiva en un mismo grupo.

Fue entonces cuando el líder ultraderechista criticó a la prensa por tratar a Joao Baptista Figueiredo, el último de los gobernantes militares durante la dictadura que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, "como dictador", y al fallecido Fidel Castro, "como presidente" de Cuba.

Desde que asumió el poder, el 1 de enero de 2019, Bolsonaro se ha comprometido con la "lucha contra el comunismo" y se ha referido en varias ocasiones a los Gobiernos de Cuba y Venezuela como "dictaduras".

El gobernante afirmó que Ernesto "Che" Guevara, símbolo de la Revolución cubana, "solo inspira a marginales, drogadictos y la escoria de la izquierda", el mismo 9 de octubre que se cumplía el aniversario de la muerte del guerrillero argentino.

El jefe de Estado es, por otro lado, un nostálgico de las dictaduras militares de derechas y ha elogiado en alguna ocasión los regímenes de Augusto Pinochet, en Chile, y Alfredo Stroessner, en Paraguay.

El año pasado, también calificó de "héroe nacional" al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue jefe en Sao Paulo del organismo del Ejército señalado de torturar hasta la muerte a varios presos políticos durante la dictadura brasileña.