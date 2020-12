Bolsonaro carga contra la prensa en un duro discurso en defensa de la Policía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves /Archivo

Río de Janeiro, 18 dic (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, hizo este viernes otra dura crítica a la prensa del país, a la que tildó de "canalla" y "vergüenza para el mundo", durante un encendido discurso en defensa de la Policía de Río de Janeiro

"No esperemos de la prensa la verdad", declaró el líder de la ultraderecha brasileña al pronunciarse en un acto de graduación de 485 nuevos agentes de la Policía Militar fluminense, que organismos de derechos humanos consideran una de las más violentas del país.

Bolsonaro pareció aludir a esas críticas, de las que se hace eco la prensa, y alertó a los graduados de que "jamás" los medios de comunicación "estarán del lado de la verdad y la ley" y agregó: "siempre estarán en contra de ustedes".

El mandatario sostuvo que el trabajo de los policías "es uno de los más sublimes de Brasil", pues los agentes "ofrecen la vida por terceros y por el patrimonio" y "muchas veces están solos, apenas con Dios a su lado".

El duro discurso de Bolsonaro coincidió con la divulgación de un informe de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, según el cual 1.160 personas murieron "por intervención de un agente del Estado" en los primeros once meses de este año.

En noviembre ocurrieron 80 de esas muertes, lo que representa el menor índice de mortalidad causada por agentes del Estado para este mes desde 1998, según ese informe oficial divulgado poco antes de la ceremonia de graduación de los nuevos miembros de la Policía Militar.

Bolsonaro no hizo alusión alguna a esos datos y calificó a la prensa brasileña de "mentirosa" y "vergüenza para el mundo", para añadir que los partidarios "del bien y la ley" cuentan "con las redes sociales, que sí dicen la verdad".

"Siempre estaremos al lado de la verdad y de la ley y no de los canallas", declaró el gobernante subiendo el tono, y apuntó: "No esperemos palabras gentiles o gestos de amistad para vencer al enemigo. Estamos venciendo y venceremos".

Esta misma semana, en un acto celebrado en Sao Paulo, Bolsonaro había anunciado que el año próximo, una vez que sean electas las nuevas autoridades del Parlamento, que serán renovadas en febrero, insistirá en dotar de "garantías jurídicas" a los policías que maten en el ejercicio de sus funciones.

En esa oportunidad, envió un mensaje "a los hipócritas" que se oponen a esa medida, que son sobre todo la prensa y los organismos de derechos humanos, y aseguró que "no es un permiso para matar, sino el derecho de no morir".

Bolsonaro, un fervoroso defensor de la mano dura contra el crimen, sostuvo que "un policía tiene que cumplir su misión y luego ir a casa a descansar, sin aguardar una noticia de un oficial de la Justicia" en caso que haya matado a un delincuente.

Esa propuesta fue incluida en un paquete de medidas contra el crimen remitido por el Gobierno el año pasado al Congreso, que finalmente decidió eliminar ese punto.

La llamada "exclusión de ilicitud" para la Policía fue una de las diversas medidas planteadas por Bolsonaro en términos de seguridad y lucha contra el crimen que no fue aprobada por el Parlamento o fue moderada luego por la Justicia.

La semana pasada, como parte de su estrategia para favorecer la venta de armas entre los civiles y promover la "autodefensa" frente al crimen, el Gobierno dictó una medida que anulaba los impuestos del 20 % que se aplican a la importación de pistolas y revólveres.

Sin embargo, en respuesta a una demanda de algunos partidos de la oposición, el magistrado Edson Fachin, uno de los once miembros de la Corte Suprema, suspendió en forma cautelar esa medida, al menos hasta que sea analizada por el pleno del tribunal, lo cual sólo ocurrirá a partir de febrero próximo.