Biden recibirá el lunes primera dosis de vacuna contra el covid

(Bloomberg) -- El presidente electo, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, recibirán el lunes su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según informó su equipo de transición.

Por su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, y su esposo, Doug Emhoff, recibirán la primera dosis la próxima semana.

Biden había dicho que se vacunaría apenas fuera apropiado hacerlo y que lo haría en público para aumentar la confianza y la conciencia entre la población.

El vicepresidente, Mike Pence, y su esposa, Karen, fueron vacunados el viernes temprano, al igual que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los funcionarios gubernamentales se encuentran entre los primeros en recibir la vacuna como parte de los planes de larga data para proteger la continuidad del Gobierno.

Encuestas recientes han demostrado que la confianza en la vacuna está aumentando, pero que muchos estadounidenses aún tienen sus dudas.

El presidente, Donald Trump, también dijo que se vacunará, pero no ha dicho cuándo. La secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, declinó el martes dar una fecha o comprometer al presidente a hacerlo mientras está en el cargo.

