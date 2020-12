Baluchistán, tierra de desaparecidos en Pakistán

Hani Baloch se fue a Baluchistán para casarse con su prometido dos semanas después. Pero el 12 de mayo, unos hombres encapuchados los secuestraron, como a tantos otros pakistaníes de la etnia baluchi en los últimos años. Ella cree que eran de los servicios de seguridad.

Hani y Nasim eran estudiantes en Karachi. Vivían solo para sus estudios, lejos de la lucha política, afirma la joven de 27 años. Hani dice que fue liberada el 11 de agosto después de tres meses de "torturas, electrocución, golpes en la cabeza con la culata de un rifle". Nasim sigue desaparecido.

Desde entonces Hani pasa su tiempo frente al club de prensa de esta ciudad del sur de Pakistán, pidiendo al "Estado" pakistaní que le devuelva a Nasim, y a "todos los demás" baluchis detenidos en las cárceles secretas.

En Pakistán, el ejército, en el poder durante casi la mitad de los 73 años de historia del país, es tan poderoso que pocos se atreven a pronunciar su nombre.

En el lenguaje popular se usa la palabra "Estado" para referirse a los militares, eso cuando no se les designa por la tercera persona del plural: "ellos". Sus servicios de inteligencia, acusados por defensores de los derechos humanos de orquestar la mayoría de las desapariciones forzadas, reciben el apodo de "los ángeles".

Ángeles muy activos en Baluchistán (suroeste), una provincia desértica fronteriza con Irán y Afganistán y pobre a pesar de la riqueza del suelo en hidrocarburos y minerales. Una rebelión independentista se opone al ejército desde hace décadas.

La insurgencia fue muy intensa en los últimos años.

El resentimiento se ha visto alimentado por los miles de millones de dólares de dinero chino que fluyen hacia la región a través del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), una parte clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (también conocida como la nueva ruta de la seda).

Los habitantes aseguran que salen poco beneficiados porque la mayoría de los nuevos empleos son para forasteros.

Su buque insignia, el puerto de aguas profundas de Gwadar, se encuentra en Baluchistán.

El hotel de lujo con vistas a este puerto fue atacado en mayo de 2019, seis meses después de un asalto al consulado chino en Karachi. En junio, la bolsa de Karachi, en parte propiedad de empresas chinas, también fue atacada.

- 'Despojados' -

"El CPEC podría ser una solución al problema. Pero aumentó la impresión de despojo de los baluchis", porque "todas las obras las hicieron gente de China o del Punyab", una provincia rica más al este, afirma Asad Iqbal Butt, vicepresidente de la comisión pakistaní de derechos humanos en Karachi.

Cada asalto, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), que lucha contra las fuerzas pakistaníes, lo justifica en nombre del robo de los recursos baluchis por parte de Islamabad y de Pekín. Y a cada ataque le sigue una ola de secuestros.

"El aumento de los ataques ha significado una mayor participación de las agencias" de inteligencia sobre el terreno, señala Butt. En cuanto un sitio del CPEC es blanco de un ataque, "comenzamos a encontrar más cadáveres mutilados", asiente Mama Qadeer, un defensor de los derechos humanos.

"En represalia, 'matan' a los que están en las cárceles, aunque no tengan nada que ver con la insurrección", acusa este hombre cuyo hijo fue encontrado muerto en 2011, con el cuerpo acribillado de quemaduras y los brazos rotos, en un terreno en la frontera con Irán.

Según Mama Qadeer, al frente de la organización "La Voz de los Baluchis desaparecidos", 55.000 personas han sido secuestradas y 18.000 cadáveres dispersados desde 2000. Las autoridades pakistaníes ponen en entredicho estas cifras.

En enero de 2014 se encontró una fosa común que contenía oficialmente 17 cadáveres en la aldea de Totak. Las oenegés de defensa de los derechos humanos aseguran que había al menos 130 cuerpos. "No se ha encontrado ninguna prueba de la implicación de agencias de inteligencia", concluyó una investigación independiente cuestionada por la sociedad civil.

La Comisión de investigación sobre las personas desaparecidas, un órgano oficial, cifró a finales de septiembre en solo 155 los desaparecidos en la provincia. Su presidente no respondió a la solicitud de entrevista de la AFP.

- 'Propagar el miedo' -

El trabajo de esta comisión es "insultante", protesta el diputado Akhtar Mengal. Solo el Partido Nacional Baluchi (BNP), al que representa, ya cuenta con "más de 200 militantes secuestrados durante los últimos diez años".

"En cada familia baluchi falta alguien", asegura Mengal, quien sostiene que las autoridades intentan "sembrar el miedo en la sociedad" ante el aumento de ataques rebeldes.

"Las mujeres no saben si están casadas o viudas. Los niños no saben si todavía tienen padre", afirma el político, cuyo hermano mayor fue secuestrado en 1976. "Desde todo este tiempo, creo que está muerto, pero no he visto su tumba".

El BNP se retiró de la coalición gobernante del primer ministro Imran Khan debido a la inacción del gobierno sobre el tema, según Akhtar Mengal.

Este partido ha transmitido una lista de 5.128 desaparecidos a las autoridades a mediados de 2018, de los cuales 450 han sido liberados en los últimos dos años, pero al mismo tiempo otros 1.500 han sido secuestrados, afirma.

"Hay que entender que la desaparición de cada individuo no puede atribuirse al Estado", dijo el ejército en un comunicado de 2019. Su servicio de prensa no respondió a las preguntas de AFP.

Pakistán tiene "una larga historia de desapariciones forzadas", muchas de ellas afectaron a "defensores de los derechos humanos y minorías críticas con el gobierno o el ejército", señaló en junio un comité de la ONU, que denuncia "miles de casos no resueltos ".

- 'Qué vergüenza' -

Un proyecto de ley para criminalizar estos secuestros pasa de un ministerio a otro desde hace casi dos años sin acabar de aprobarse.

"Nadie debería 'desaparecer' en una democracia", tuiteó en octubre la ministra de Derechos Humanos Shireen Mazari tras el secuestro en Karachi de un periodista, que finalmente fue liberado.

El voto del texto en la Asamblea Nacional parece muy hipotético, puesto que se estima que el gobierno de Imran Khan mantiene fuertes vínculos con el ejército.

"Qué vergüenza", dijo recientemente la opositora Maryam Nawaz durante un mitin en Quetta, la capital de Baluchistán, tras haberse reunido con Hasseeba Qambrani.

Esta joven de 24 años encarna la desgracia de los baluchis. Perdió a un hermano, secuestrado en 2015 en compañía de un primo. Los dos cuerpos fueron encontrados un año después, torturados "con una taladradora", asegura. Y otro hermano y otro primo desaparecieron en febrero pasado.

"Durante años, hemos sido fuertes. Pero ahora, ya no vemos la luz al final del túnel", dice llorando durante una entrevista vía Zoom con la AFP.

Ella culpa al "Estado" de estas desapariciones. "Si nuestro pueblo fuera culpable, deberían llevarlo ante un tribunal", dice, con el rostro crispado por el dolor. "Queremos los mismos derechos que los otros ciudadanos".

Sentado en el suelo de su pequeña casa oscura de Karachi, Abdul Hameed Baloch muestra llorando su carné de identidad. "No sabemos por qué están haciendo esto con nosotros".

Su hermano Abdul Majeed, un guardia de fábrica de 35 años, fue llevado el 30 de julio por "hombres vestidos de civil y policías" cuando salía del trabajo, cuenta.

Abdul Majeed "era apolítico, solo se ganaba el pan", dice sollozando Abdul Hameed. A los baluchis "nos tratan como animales", zanja.

bur-jf/pz/erl/me