Baloncesto.-El Barça se enreda y cae ante Maccabi

18/12/2020 El Barça se enreda y cae ante Maccabi. El Barça tropezó (67-68) este viernes ante el Maccabi Playtika Tel Aviv en la jornada 15 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un choque que no comenzó bien y que disputó entre el enredo y el poco acierto, pesando finalmente los fallos en una derrota que le descuelga del liderato ahora del CSKA. DEPORTES FCB



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Barça tropezó (67-68) este viernes ante el Maccabi Playtika Tel Aviv en la jornada 15 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un choque que no comenzó bien y que disputó entre el enredo y el poco acierto, pesando finalmente los fallos en una derrota que le descuelga del liderato ahora del CSKA.



Los de Sarunas Jasikevicius enseñaron la cara mala de una temporada que marcha por buen camino pero que no termina de ser fiable del todo. En una semana de doble ración europea, al cuadro azulgrana le faltó frescura de piernas y mente, para hacer frente a un rival que puso el listón muy alto desde el inicio.



El Barça entró con una seria espesura, cero asistencias en el primer cuarto, y aunque reaccionó en ataque no lo hizo en defensa. Incapaz de marcar territorio, el Maccabi siguió siempre en el partido, incluso en el golpe que parecía definitivo. Wilbekin y Hunter cambiaron el guion a 13 segundos del final y el Barça no supo qué hacer en esa última posesión para ganar el partido.



No tenía buena pinta la noche azulgrana desde ese primer cuarto sin saber mover el balón. La defensa visitante mandó en el Palau y el Barça comenzó a despertar con los triples de Kuric (22-24). Higgins y Mirotic dieron también puntos al Barça, pero en ese cuerpo a cuerpo que presentó el rival fueron necesarios Smits y Pustovyi.



Bender fue el invitado sorpresa en Maccabi pero las faltas le complicaron la segunda parte. Al Barça le falló el acierto de Kuric y lo intentó por dentro con Pustovyi, clave más si cabe con la ausencia por lesión de Davies. A los de 'Saras' les seguía faltando defensa y Dorsey mantuvo a los de Sfairopoulos.



Pustovyi dominó en la pintura, pero en la propia no supo cerrar el rebote un Barça por debajo sin que Maccabi tirara de Wilbekin ni de Bender (59-63, con un parcial de 2-10). Calatahes despejó el panorama con acierto y asistencia para resucitar a Kuric, pero fue un oasis de tranquilidad. Con dos minutos para el final, los aros se encogieron y nadie anotó hasta que lo hizo Wilbekin.



Su regreso a pista lo sufrió el Barça, aunque Hunter falló el más uno de su mate para el 67-68. Los de Jasikevicius tuvieron una última posesión para hacer una buena jugada y ganar. En vez de eso, Higgins se enredó como había hecho su equipo durante gran parte del partido y se jugó un triple forzado. El Barça se queda 11-4 por el 12-3 del CSKA y el Maccabi se anima con 6-9.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARÇA, 67 - MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV, 68. (32-30, al descanso).



--EQUIPOS.



BARÇA: Calathes (11), Higgins (16), Abrines (3), Mirotic (12) y Pustovyi (8) --quinteto inicial--; Hanga (-), Smits (5), Oriola (-), Bolmaro (-), Martínez (-), Kuric (12).



MACCABI TEL AVIV: Wilbekin (7), Bryant (10), Caloiaro (4), Bender (15) y Hunter (10) --quinteto inicial--; Jones (2), Dorsey (14), Dibartolomeo (2), Zizic (2), Casspi (2), Blayzer (-), Zoosman (-).



--PARCIALES: 12-17, 20-12, 22-23, 13-15.



--ÁRBITROS: Belosevic, Boltauzer y Vyklicky. Eliminado Bender por faltas.



--PABELLÓN: Palau Blaugrana.