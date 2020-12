Argentina pone tres equipos en semifinales y Chile irrumpe con Coquimbo

Jugadores de Coquimbo celebran, el 17 de diciembre del 2020, al final de un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido y Junior en el estadio Municipal Francisco Sánchez en Coquimbo (Chile). EFE/Alejandro Pizarro Ubilla

Redacción Deportes, 17 dic (EFE).- Una final argentina en la Copa Sudamericana 2020 quedó planteada esta semana con la clasificación de tres equipos de este país a la fase de los cuatro mejores, una instancia en la que solo los chilenos del Coquimbo Unido tienen la posibilidad de romper tal hegemonía.

Lanús obtuvo este jueves el último pasaje a las semifinales al eliminar con triunfo de 1-3 a otro equipo argentino, el Independiente, una semana después de haber igualado 0-0.

Defensa y Justicia sacó del camino a los brasileños del Bahía, y el martes Vélez Sarsfield rompió los pronósticos al cambiar una historia que favorecía a los chilenos de la Universidad Católica.

El Coquimbo avanzó a las semifinales a expensas del Junior colombiano y será el único extraño en la próxima fiesta.

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2020 se jugarán del 5 al 12 de enero y la final el día 23 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad argentina de Córdoba.

El último cupo lo alcanzó Lanús con una contundente presentación en la cancha de Independiente, que se desarmó en el primer tiempo.

Tomás Belmonte abrió la cuenta a los 15 minutos y solo 180 segundos después aumentó el delantero de 40 años José 'Pepe' Sand.

La ventaja ya era sideral pues los goles de visitante tienen un valor agregado y el partido prácticamente se acabó a los 44 minutos cuando Nicolás Orsini puso la puntilla. El colombiano Andrés Roa descontó en el 88.

El miércoles en su cancha Coquimbo perdió por 0-1 ante un Junior que lo dejó todo en 96 minutos con los únicos 11 jugadores de su plantilla que escaparon a la covid-19. Pero en el global, los chilenos fueron mejores ya que en Barranquilla vencieron de remontada por 1-2.

No fue una clasificación más la del equipo chileno, sino un logro sin precedentes en su historia en torneos internacionales.

El único gol del partido surgió de un presunto choque entre el portero Matías Cano y el delantero Edwuin Cetré que el árbitro peruano Víctor Carrillo valoró como penalti tras consultar el VAR.

El delantero colombiano Miguel Borja convirtió a los siete minutos y completó así cuatro tantos en la clasificación de goleadores.

Un gol más hubiera clasificado directamente al conjunto colombiano y en el filo de esa realidad jugó el equipo Pirata.

Coquimbo Unido se medirá en las semifinales con otro club que hace historia en esta decimonovena edición del torneo, Defensa y Justicia, que dejó en la cuneta al Bahía.

El Halcón se impuso por 2-3 en el partido de la semana pasada jugado en la ciudad brasileña de Salvador.

Sin mucho brillo pero con orden, el equipo de Florencio Varela se metió por primera vez entre los cuatro mejores de un torneo internacional al ganar el martes en su estadio, el Norberto Tomaghello, con el solitario tanto de Braian Romero.

La Universidad Católica creía tenerlo todo para sellar el martes en su cancha la clasificación tras ganar ocho días antes en territorio argentino por 1-2, pero no contaba con el daño que le causaría un plan osado del Vélez Sarsfield para cambiar la historia.

A a los 17 minutos, Cristian Tarragona puso en ventaja al Fortín al cambiar por gol un penalti concedido por el VAR y aunque el conjunto chileno igualó por la misma vía a través de Luciano Aued en el 68, del banquillo salió Luca Orellano para marcar un golazo.

Con el 1-2 parcial quedaba igualada la serie, lo que planteaba una tanda de penaltis para dirimirla.

No era lo que esperaba el conjunto chileno. Hubiera sido lo mejor para los locales, pues no imaginaban que el conjunto argentino, más ambicioso, en un ataque macizo encontró el gol de la clasificación directa en el minuto 94 con un cabezazo de Juan Martín Lucero.

= Emparejamientos de las semifinales:

Vélez Sarsfield (ARG) - Lanús (ARG)

Coquimbo Unido (CHI) - Defensa y Justicia (ARG)

= Resultados de los partidos de vuelta de los cuartos de final:

17.12: Independiente (ARG) 1-3 LANÚS (ARG) Ida: 0-0

16.12: COQUIMBO UNIDO (CHI) 0-1 Junior (COL) Ida: 1-2

16.12: DEFENSA Y JUSTICIA (ARG) 1-0 Bahía (BRA) Ida: 2-3

15.12: U Católica (CHI) 1-3 VÉLEZ (ARG) Ida: 1-2

= Clasificación de goleadores:

Con 6: Braian Romero (Defensa y Justicia) y Gilberto (Bahía).

Con 5: Nicolás Orsini (Lanús).

Con 4: Tomás Belmonte (Lanús), Lautaro Palacios (ARG/Coquimbo Unido), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Miguel Borja (Junior de Barranquilla), Silvio Romero (Independiente) y Facundo Barceló (URU/Emelec).