Argentina extenderá hasta el 31 de enero medidas sanitarias ante la covid-19

Buenos Aires, 18 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este viernes que extenderán hasta el 31 de enero las medidas sanitarias adoptadas para hacer frente a la emergencia desatada por la pandemia de la covid-19.

"Vamos a seguir con lo que hemos dispuesto hasta acá, de distanciamiento social. Entre hoy y mañana estaremos firmando el decreto de necesidad y urgencia. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero", dijo el presidente en un acto en la localidad bonaerense de Moreno.

El pasado 27 de noviembre Fernández había anunciado la continuidad de las medidas, en principio, hasta el próximo domingo, aunque introdujo cambios en cuanto a la calificación sanitaria de la mayoría de las zonas del país, ahora bajo la categoría de área con distanciamiento social obligatorio, dejando atrás el aislamiento social más estricto.

"EL PROBLEMA NO PASÓ"

De acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos este jueves, Argentina acumula desde el inicio de la pandemia 1.524.372 casos del coronavirus SARS-CoV-2, 41.534 de ellos mortales.

Los casos positivos habían llegado en Argentina a un récord diario de 18.326 el pasado 21 de octubre.

Pese a que la media diaria de nuevos casos está ahora muy por debajo de ese récord, en los últimos días las autoridades locales se han mostrado preocupadas por un nuevo incremento en los contagios.

En este sentido, Fernández advirtió que "el problema no pasó" y que "nadie sabe cuándo el problema puede volver a repuntar".

"Yo especulo, siguiendo el ejemplo europeo, que hasta otoño estaremos más o menos tranquilos. Pero no estoy seguro, porque veo lo que pasa en Brasil, Uruguay y Paraguay y tal, aquello con lo que estoy especulando, es equivocado", sostuvo.

Por ello, recalcó, hay que seguir "conviviendo con todos los cuidados" que se han tenido "cuando la pandemia asomó por primera vez".

"Durante mucho tiempo vamos a tener la mitad de nuestra cara cubierta para cuidarnos y para cuidar al otro", afirmó el jefe de Estado, quien pidió no "relajar" la prevención, especialmente en las fiestas de Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de verano que se aproximan en Argentina.

LLEGADA DE LA VACUNA

El presidente reiteró que la vacuna contra la covid-19 está pronta a llegar al país, para empezar a ser aplicada.

"La vacuna estará llegando. Los laboratorios se pelean por la vacuna... allá ellos. La vacuna estará llegando y en breve nosotros empezaremos a vacunar a los argentinos", señaló.

Fernández reiteró que primero se aplicará la vacuna a los trabajadores esenciales, como el personal de salud y las fuerzas de seguridad, y luego a quienes estén más expuestos por su edad o por enfermedades prevalentes.