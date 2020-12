Anabel Pantoja muestra su apoyo a Isa Pantoja con un zasca épico a Albert

17/05/2019 Anabel Pantoja, en una imagen de archivo. MADRID, 18 (CHANCE) Isa Pantoja y Asraf han sido los últimos expulsados de "La casa fuerte", acariciando con los dedos la semifinal y abandonando el reality apenas cinco días antes de su esperadísima final. Pero antes de su salida de la casa, la hija de Isabel Pantoja se ha tenido que enfrentar, nuevamente, a las críticas de Albert. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Isa Pantoja y Asraf han sido los últimos expulsados de "La casa fuerte", acariciando con los dedos la semifinal y abandonando el reality apenas cinco días antes de su esperadísima final. Pero antes de su salida de la casa, la hija de Isabel Pantoja se ha tenido que enfrentar, nuevamente, a las críticas de Albert.



Y es que el pertiguista, que concursó con la tonadillera en "Supervivientes", se quejó amargamente hace un par de días de que la mediática familia tenía trato de favor en los realities y no quería volver a participar en ninguno con ningún Pantoja porque no lo consideraba justo. Unas palabras sobre las que anoche se reiteró. "A la madre le tengo cariño porque he convivido con ella. Yo no estoy en contra de ellos, sino de lo que se genera alrededor de ellos, porque tienen favoritismo", afirmaba un rotundo Albert.



Unas palabras a las que rápidamente ha reaccionado Anabel Pantoja que, una vez más, ha vuelto a dar la cara por su familia y ha defendido a su prima Isa. "Pase lo que pase para mí has sido una pedazo de concursante. Tú no mandas en la escaleta de un programa y a los que le molesten los contenidos que se vayan a Planeta Calleja o a Got Talent", publicaba la colaboradora en su cuenta de Instagram, lanzando una clara pulla a Albert por sus quejas.



Además, y en el complicado momento que está atravesando a causa de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera - que la ha salpicado de lleno, convirtiéndose con su actitud beligerante en la clara perdedora de este conflicto - Anabel ha querido agradecer su amor a su gran apoyo, su novio, Omar Sánchez. "El camino, es bonito, y feo. Cuando yo lo hago feo tú lo haces bonito. Cuando tú lo haces aburrido yo lo hago divertido. Cuando mi cabeza vuela tú me la colocas en mi sitio. Cuando tú subes a las nubes yo te bajo de ellas. Eso sólo pudiste conseguirlo tú, gracias @omar_sancheze33 por lograrlo. Espero que sea hasta siempre, te quiero Negro", han sido las preciosas palabras con las que la colaboradora ha dejado claro que, por lo menos en cuanto a amor se refiere, la vida le sonríe.