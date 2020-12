Ana Obregón, su aparición más esperada ante los focos que siempre la siguieron

18/12/2020 ANA OBREGÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Ana Obregón siempre ha tenido una exquisita relación con la prensa durante todos sus años de carrera profesional delante de las cámaras. La actriz, que está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida tras enfrentarse al fallecimiento de su hijo Aless el pasado mes de mayo, ha reaparecido hoy ante las cámaras de prensa y lo ha hecho siendo una auténtica diosa.



No hay nadie que se mueva mejor en una alfombra roja ni que mire más atentamente a los focos de las cámaras que ella. Y así se lo inculcó a su hijo Aless Lequio, quien siempre demostró educación y respeto a la hora de hablar para los medios de comunicación. Ahora, la actriz tiene que hacer su camino sola y siempre llevará la estela y el ejemplo intachable que su hijo le dejó.



Hoy, Ana Obregón ha reaparecido siendo el centro de todas las miradas y ha sido tan generosa que ha mostrado su mejor sonrisa ante la prensa que se encontraba en el evento. La actriz, siendo fiel al luto que guarda por Aless Lequio, ha elegido para esta ocasión un look total black, muy parecido al que lució Lady Di aquel día en el que su todavía marido hizo unas desgarradoras declaraciones.



De corte midi, la madre de Aless Lequio ha lucido un vestido negro, sin mangas, con unas pulseras muy finas plateadas y dos pendientes de lo más elegante en sus orejas. El escote en forma de corazón con detalles brillantes en cada extremo, y en el calzado, unos tacones negros a juegos con el conjunto.



Todo ello, Ana Obregón lo ha mostrado con una tímida sonrisa que refleja el momento por el que está pasando y es que la actriz ha sacado fuerzas de donde no las tiene para ponerse delante de las cámaras y demostrar que sigue estando aquí, con nosotros, con todo el mundo que le ha apoyado en estos momentos tan difíciles.



Ahora, solo falta la prueba de fuego, las Campanadas que dará con Anne Igartiburu en TVE en la mágica noche de Nochevieja. Ya ha avisado que tiene un especial mensaje para todos los espectadores y para su hijo, pero para saberlo tendremos que estar muy atentos a estas Campanadas que supondrán un antes y un después en la vida de la modelo.