AMP.- Nigeria.- Nigeria anuncia la liberación de los niños secuestrados por Boko Haram en una escuela en Katsina

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nigeria han asegurado este jueves que los más de 300 niños secuestrados la semana pasada por el grupo yihadista Boko Haram en una escuela ubicada en el estado de Katsina (noroeste) han sido liberados.



El gobernador de Katsina, Aminu Bello Masari, ha recalcado que los liberados serán trasladados mañana a la capital del estado desde Zamfara, a donde fueron trasladados tras el rapto, según ha informado el portal nigeriano de noticias Pulse.



Asimismo, ha agregado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que los 344 liberados se encuentran bien de salud, al tiempo que ha incidido en que ninguno de ellos ha muerto a manos de sus secuestradores.



Poco después, Masari ha hablado para la cadena alemana de televisión DW, en donde ha asegurado que no se ha pagado rescate alguno por la liberación de los escolares.



"Ha sido pura negociación", ha subrayado Masari, quien ha calificado a los raptores como "bandidos", pese a que Boko Haram se ha atribuido el secuestro.



La noticia de las liberaciones ha sido también confirmada por Ibrahim Katsina, asesor especial del gobierno regional, en declaraciones al diario nigeriano 'Punch', sin dar más detalles al respecto.



Por su parte, Bashir Ahmad, asesor para medios del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha recalcado que "los estudiantes secuestrados en la escuela secundaria Government Science, en Kankara, han sido liberados, según ha confirmado el gobierno de Katsina". "Alabado sea Dios", ha agregado a través de su cuenta en la red social Twitter.



El anuncio ha llegado horas después de que Boko Haram publicara un vídeo en el que se ve a algunos de los estudiantes raptados, confirmando así que está detrás del secuestro, tal y como asegurara el grupo yihadista el martes a través de otro vídeo.



En la grabación de algo más de unos seis minutos, se puede ver a alrededor de una decena de niños, algunos bastante pequeños y todos polvorientos, y se escuchan algunos lloros y peticiones de ayuda. Uno de los estudiantes dice a cámara que han sido atrapados "por la banda de Abú Shekau" y pide que les ayuden. Según precisa, eran 520 pero algunos de ellos han muerto en los intentos por parte de las fuerzas de seguridad de rescatarles.



En una segunda parte de la grabación se escucha hablar a Shekau quien, según HumAngle --dirigido por Ahmad Salkida, un experto en Boko Haram--, se muestra satisfecho por la operación y subraya que con el vídeo ha demostrado que no mentía cuando en un mensaje anterior dijo que Boko Haram había secuestrado a los menores. "Incluso si yo no dijera nada, aquí están mi gente hablando y aquí están los chicos hablando también", ha subrayado.



El secuestro de los más de 300 estudiantes en el instituto de secundaria de Kankara supone la mayor operación de Boko Haram en el noroeste de Nigeria, donde había limitado sus acciones a emboscadas contra las fuerzas de seguridad y secuestros a pequeña escala a cambio del pago de rescates.



Además, ha traído a la memoria el rapto en abril de 2014 a 276 niñas de un colegio de Chibok, en el estado de Borno, de las que 112 todavía permanecen en paradero desconocido y 164 fueron liberadas. El secuestro provocó una ola de condenas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y generó un movimiento, #BringBackOurGirls, que se mantiene a día de hoy y que apoya a las familias de las víctimas.