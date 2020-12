AMP.- Coronavirus.- Trump anuncia que la vacuna contra el coronavirus de Moderna ha sido aprobada

26/11/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ERIN SCHAFF / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



WASHINGTON, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa farmacéutica Moderna ha sido "aprobada" y que su distribución comenzará "de inmediato".



"La vacuna de Moderna ha sido abrumadoramente aprobada. La distribución empezará de inmediato", ha asegurado Trump, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. "Europa y otras zonas del mundo golpeadas fuerte por el China Virus --Alemania, Francia, España e Italia, en particular--. ¡Las vacunas están en camino!", ha afirmado el mandatario estadounidense en un mensaje posterior.



El anuncio de Trump llega antes de que la Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA) haya anunciado su decisión final sobre la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Moderna. La vacuna ha conseguido ya la luz verde del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos, que el jueves la respaldó con 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.



La aprobación por parte del comité asesor implica que sus miembros han llegado a la conclusión de que la vacuna de Moderna aporta unos beneficios que superan los riesgos para las personas adultas.



Tras el respaldo de este comité asesor, la FDA deberá dar su autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Moderna en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus, con lo que podría empezar su distribución a partir de la próxima semana.



El mensaje del mandatario norteamericano llega el mismo día en que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se ha puesto la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en un acto público en el Centro Médico Walter Reed, en la Casa Blanca, que ha sido retransmitido en directo por televisión.



"No he sentido nada", ha dicho Pence tras haber recibido la inyección de la vacuna. Pence ha destacado la importancia de la operación Velocidad Endiablada, el programa puesto en marcha por la Casa Blanca para impulsar el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus.



"No se equivoquen: es un milagro médico", ha afirmado el vicepresidente de Estados Unidos, en referencia a la vacuna de Pfizer, que ha comenzado a distribuirse esta semana, según informa la CBS. "Creo también que la historia recordará que esta semana fue el comienzo del fin de la pandemia de coronavirus", ha destacado.



Pence, que está al frente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, ha emplazado a los ciudadanos estadounidenses a seguir cumpliendo con el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de la mascarilla para evitar contagiarse. "El camino en este momento de desafío es la vigilancia y la vacuna", ha afirmado.