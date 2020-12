América Latina refuerza medidas ante avance de la pandemia

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO18 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (R), el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell (C) y el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo (L), durante la conferencia de prensa2. Plano medio Hugo López-Gatell interviene durante la rueda de prensa3. Plano general Claudia Sheinbaum (R), Hugo López-Gatell (C) y Alfredo del Mazo (L) durante la rueda de prensa4. Plano medio Hugo López-Gatell interviene durante la rueda de prensa MÉXICO, MÉXICO18 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: GOVERNMENT OF MEXICO CITYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio El médico se prepara para colocar un catéter en la muñeca del paciente ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: Perú declara gratuita y universal la vacuna contra el Covid-19Lima, 18 Dic 2020 (AFP) - Perú decretó este viernes el carácter gratuito y universal de la vacuna contra el covid-19 "para todos los habitantes del país", y declaró "de utilidad y necesidad pública e interés nacional" la adquisición y distribución de medicamentos contra la pandemia.La medida entró en vigencia una vez que el presidente peruano, Francisco Sagasti, promulgó una norma que había sido aprobada este mes en el Congreso con amplia mayoría.A pesar de la decisión gubernamental, la población peruana se halla lejos de poder acceder a la vacuna.La jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez, dijo este viernes que "el escenario más realista" para la vacunación es en el primer semestre de 2021, aunque subrayó que "no tienen una fecha", pese a estar "cerca de poder concretar algunos de los contratos" con los laboratorios que desarrollan las vacunas.Perú también está participando con 12.000 voluntarios en el ensayo clínico de una potencial vacuna china contra el covid-19. El estudio, en su tercera fase, se encuentra suspendido temporalmente tras el reporte de un paciente con síntomas "adversos" tras la inoculación.La ley suscrita por el gobierno peruano este viernes también contempla la entrega de un registro sanitario "condicional" durante un año "a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III con resultados preliminares", con el objetivo de acelerar la disponibilidad de dosis para inmunizar a la población.Perú reportó hasta este jueves 36.901 fallecidos y 991.518 casos confirmados de Covid-19, siendo el segundo país del mundo por la tasa de mortalidad registrada, de 115.22 decesos por cada 100.000 habitantes, detrás de Bélgica (160,84), según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. et/fj/gma ------------------------------------------------------------- Argentina extiende distanciamiento hasta el 31 de enero por covid-19Buenos Aires, 18 Dic 2020 (AFP) - Argentina extenderá hasta el 31 de enero su fase de distanciamiento social para combatir el covid-19, con más de 1,5 millón de casos y más de 41.000 muertos, anunció este viernes el presidente, Alberto Fernández."Todos esos cuidados que tuvimos los tenemos que profundizar ahora", dijo al encabezar un acto de reconocimiento a la labor de los trabajadores comunitarios en medio de la pandemia del coronavirus.La etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) rige desde el 9 de noviembre. Implica medidas como la obligación de mantener una distancia de dos metros con las otras personas y de utilizar un tapabocas en espacios compartidos. La fase previa, la de aislamiento, duró hasta ese día desde el 20 de marzo cuando el país entró en emergencia sanitaria.Las estadísticas oficiales marcan 1.524.365 casos, con 41.534 fallecidos y 1.352.556 pacientes recuperados, en un país de 44 millones de habitantes, con elevada tasa de mortalidad."En breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales", aseguró Fernández. El gobierno ha firmado acuerdos para fabricar y recibir vacunas mientras negocia con otros laboratorios. En primer lugar se espera la llegada de rusa Sputnik V en pocos días.El gobierno había lanzado en la última semana advertencias sobre el peligro de aumento de contagios, particularmente en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, si se mantienen conductas de relajamiento de medidas sanitarias en la población. dm/nn/gma ------------------------------------------------------------- CentralCiudad de México suspende las actividades no esenciales ante aumento de contagios de covid-19 Por Jennifer GONZALEZ COVARRUBIAS =(Fotos+Video+Infografía)= México, 18 Dic 2020 (AFP) - Las actividades no esenciales en Ciudad de México y el vecino estado de México quedarán suspendidas desde este sábado y hasta el 10 de enero debido al aumento de contagios de covid-19, anunció el viernes la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.En ambas jurisdicciones solo quedarán habilitadas "actividades esenciales" como la venta de alimentos, energía, transporte, manufactura y servicios financieros, entre otros, dijo Sheinbaum en un mensaje a la prensa.Ciudad de México "está cerca del 75% de su capacidad hospitalaria", pese a los reiterados llamados a la población para disminuir su movilidad, advirtió Sheinbaum al informar sobre el regreso al "semáforo rojo" (máxima alerta).Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorren desde hace varios días el centro y otros sectores de la capital para difundir un audio en el que se advierte sobre el alto riesgo de salir a la calle."!Alerta, estamos en alerta por covid!", repetía la grabación este viernes en una concurrida calle del casco histórico.Este viernes temprano, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, informó que desde hace diez días se viene aumentando la capacidad de respuesta para que haya suficientes "camas, equipos, médicos y enfermeras" en la megaurbe.En Ciudad de México y el Estado de México viven cerca de 23 millones de personas, y ante el aumento de la mortalidad es necesario "tomar medidas extraordinarias", justificó a su vez el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia gubernamental contra el nuevo coronavirus. - Golpe económico - El Estado de México, desde donde suelen ser traslados pacientes a la capital, se sumó a las medidas, que su gobernador, Alfredo del Mazo, reconoció como "drásticas para frenar el ritmo del contagio".La ocupación hospitalaria en esa entidad se ubica en 75,6%, según la Secretaría de Salud.Desde que la pandemia llegó el 28 de febrero a México, de 128,8 millones de habitantes, 1.289.298 personas se han contagiado y 116.487 han fallecido, de acuerdo con el reporte oficial del jueves.En Ciudad de México se han registrado 19.583 defunciones y 277.733 casos, de los cuales 34.161 siguen activos.Era "previsible" que la propagación del virus aumentaría en el hemisferio norte durante la temporada de invierno, añadió López-Gatell.El 12 de diciembre pasado, México registró su pico más alto de contagios diarios de covid-19 con 12.253 casos.El país latinoamericano se ubica en el cuarto puesto con más decesos y en el decimoquinto en muertes por cada 100.000 habitantes.Es la segunda vez que se suspenden las actividades no esenciales en la capital y su estado vecino. La medida rigió a nivel nacional desde finales de marzo hasta junio, cuando comenzó a reactivarse gradualmente la actividad económica.Las nuevas restricciones llegan justo en plena temporada de compras navideñas, que suponían un respiro para el golpeado sector comercial y de restaurantes, en donde solo se podrá comprar comida para llevar.Al menos la mitad de la fuerza laboral mexicana se encuentra en la informalidad.La economía mexicana, la segunda más grande de América Latina, creció 12% en el tercer trimestre de este año tras haber caído un histórico 17% en el segundo. - Vacunas -La vuelta al "semáforo rojo" también ocurre en la cuenta regresiva para que lleguen a México las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech, aprobadas por el regulador sanitario del país el pasado 11 de diciembre.La vacunación comenzará a finales de diciembre con un primer lote de 250.000 dosis para inmunizar a 125.000 trabajadores del sector de la salud, pues se requieren dos aplicaciones entre este mes y enero. Se estima que el cargamento arribará la próxima semana.Después seguirán los adultos mayores y personas vulnerables como los enfermos crónicos, y continuará por rangos de edad hasta los más jóvenes.Este viernes, el gobierno, el Ejército, personal de Pfizer y una empresa de paquetería llevaron a cabo un simulacro de traslado y aplicación de la vacuna, para el cual fueron utilizadas dosis del biológico contra la influenza jg/axm/dga