77-66. Bloqueo en Múnich

Vitoria, 18 dic (EFE).- El TD Systems Baskonia se bloqueó ante el Bayern Múnich y, lastrado por la falta de acierto en ataque, encajó su segunda derrota consecutiva esta semana (77-66), que le aleja de la pelea por la entrada en las eliminatorias por el título.

Los alemanes no echaron de menos a su mejor hombre, Vladimir Lucic, ausente en esta jornada, pero se apoyaron en un Jalen Reynolds que fue superior a todos sus pares y concluyó el duelo con 29 créditos de valoración en 19 minutos.

Los azulgranas firmaron un porcentaje muy pobre en lanzamientos de dos puntos y no lograron seguir el ritmo de un Bayern que se mantiene en los puesto altos de la clasificación europea.

Achille Polonara fue el mejor baskonista con 17 créditos de valoración, pero los vitorianos no estuvieron ordenados ni tuvieron las ideas claras en el ataque estático.

Cuatro minutos le costó al Bayern superar la defensa baskonista, que saltó al Audi Dome con la idea de que su rival sufriera para sumar en cada ataque, pero los de Dusko Ivanovic no pudieron aprovecharse de la situación y los alemanes comenzaron a encontrar su juego para dar la vuelta al marcador, 10-8.

El movimiento de los banquillos favoreció a los teutones que encontraron su sitio en labores ofensivas, aunque un triple de Alec Peters colocó el 18-15 tras el primer cuarto.

El Baskonia se cargó de faltas en el comienzo del segundo asalto y no estuvo fino en sus intentos ofensivos, con solo dos puntos en cuatro minutos. Esto permitió crecer a un Bayern que estuvo más cómodo en la pista con la entrada del interior Jalen Reynolds que no encontró rival en la pintura.

Los bávaros no perdonaron desde el tiro libre y fueron sumando ante la crisis ofensiva azulgrana para poner un alarmante 38-23 para los intereses del equipo vasco, con muchos problemas para jugar en el cinco contra cinco. A pesar de todo, el Baskonia remó y se metió en el partido antes del descanso, 38-30, tras un parcial de 0-7.

El intercambio de canastas de la reanudación favoreció a los locales, que controlaron el intento de reacción de los vascos que con el paso de los minutos lograron acercarse hasta los 4 puntos en un periodo en el que recuperaron sensaciones, aunque un triple de Paul Zipser volvió a marcar distancias, 58-50.

Además, el arranque del periodo definitivo no fue nada halagüeño para los intereses baskonistas después de que los teutones ampliaran la diferencia por encima de los diez puntos. El bloqueo ofensivo volvió a marcar a un Baskonia que anotó su primer punto a 4:53 para un final que se puso cuesta arriba para los vascos.

El Baskonia buscó aminorar daños, pensó en la diferencia de puntos y sufrir una derrota lo más leve posible pero los de Trinchieri mantuvieron la diferencia por encima de los diez puntos, 77-66.

- Ficha técnica:

77 - Bayern Múnich (18+20+20+19): Baldwin IV (17), Amaize (-), Dedovic (-), Johnson (6) y Radosevic (11) -cinco inicial- Weiler-Babb (4), Seeley (3), Reynolds (21), Zipser (13), Sisko (2) y Grant (-).

66 - TD Systems Baskonia (15+15+20+16): Henry (5), Giedraitis (10), Sedekerskis (4), Polonara (10) y Fall (6) -cinco inicial-, Vildoza (4), Jekiri (2), Peters (12), Diop (-), Dragic (13) y Kurucs (-).

Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Mehdi Difallah (Francia) y Uros Obrknezevic (Serbia). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Dusko Ivanovic (min. 33).

Incidencias: partido de la decimoquinta jornada de la Euroliga disputado sin público en el Audi Dome de Munich (Alemania). EFE

