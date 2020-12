3-2. Masseik impide al Guaguas acceder por segunda vez una Final a Cuatro

El jugador del Guaguas Las Palmas, Kourartsev (i) y los jugadores del Greenyard Maaseik de Bélgica, Marinez (2d) y Stahl (d) durante el partido de cuartos de final de la Copa CEV que ambos equipos disputaron este jueves en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas. EFE/Quique Curbelo

Las Palmas de Gran Canaria, 17 dic (EFE).- El equipo grancanario Guaguas ha perseguido este jueves un segundo pase de su historia para la 'Final Four' de CEV Volleyball Cup 2021 masculina de voleibol, pero el conjunto belga VC Greenyard Maaseik se ha hecho con la plaza al imponerse por 2-3 en Las Palmas de Gran Canaria.

El duelo empezó con dominio del VC Greenyard Maaseik, que jugaba este jueves como local (4-2), pero su ventaja no duró mucho porque los pupilos de Sergio Miguel Camarero lograron el propósito de adelantarse en el marcador (6-9).

Pese a que la manga estuvo muy disputada por ambos contendientes, con empates a 15 y 23 puntos, los jugadores del Maaseik no pudieron evitar que los isleños se llevasen el primer set ante el griterío y los aplausos de su afición amarilla, por un ajustado 23-25.

Los belgas no bajaron los brazos y en el inicio de la segunda manga avisaron de sus intenciones con el parcial 6-3, y que pudo alargarlo en el tiempo gracias a la contundencia de sus acciones (14-7).

El Guaguas no estuvo tan acertado como en el primer set y se quedó en los 20 puntos pese a los contundentes remates de Koukartsev y Knigge.

Un parcial 0-2 abrió el tercer set del choque, en el que destacó la actuación inicial del central brasileño Moisés Cezar, pero tras un esperanzador 6-9, los belgas consiguieron empatar a 12.

Nadie quería perder el set y un 23-23 presagiaba un final de infarto. Aunque el Guaguas buscó el triunfo, al final cayó en manos del conjunto que prepara Joel Banks (25-23).

Como en los anteriores, el cuarto set estuvo marcado por la igualdad (4-4), hasta que el Guaguas consiguió una ventaja de tres puntos (7-10).

El Masseik logró igualar a 13 y 15 puntos, pero cedió ante el empuje del conjunto español que, con mucho corazón y fe, alargó la eliminatoria con un claro 19-25.

El tie-break arrancó 4-2 para el Maaseik, que lideró siempre este desempate final: 13-9 y 15-10, para abortar la meta del CV Guaguas de acceder por segunda vez en su historia a la ‘Final Four’ de CEV Volleyball Cup, cuya sede de 2021 está aún por decidir.

El opuesto Pablo Koukartsev ha sido el máximo anotador del partido y del Guaguas, con 25 puntos, mientras que el opuesto Jolan Cox ha firmado 19 puntos para los belgas.

Ficha técnica:

3. VC Greenyard Maaseik: Lou Kindt, Jan Martínez Franchi, Mitchell Stahl, Pieter Verhees, Amirhossein Esfandiar, Javad Karimisouchelmaei y Just Dronkers (líbero).

Entrenador: Joel Banks.

2. CV Guaguas: Guilherme Hage, Moisés Cezar, Paulo Renan Bertassoni, Jorge Almansa, Matthew Knigge, Alejandro Fernández (líbero) y Pablo Koukartsev.

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

Parciales: 25-23 (31 min.), 25-20 (28 min.), 25-23 (29 min.), 19-25 (28 min.) y 15-10 (17 min.).

Árbitros: Gerrit Jan Reichardt (NDL) y Jennifer Hesse (DEU).

Incidencias: encuentro de cuartos de final de la CEV Volleyball Cup 2021, disputado ante unos 200 aficionados en el pabellón del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria.