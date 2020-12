"Warsaw", un juego de táctica pero con un trasfondo muy serio

SCREENSHOT - "Warsaw" narra con su particular estilo gráfico una historia realista del levantamiento del gueto de Varsovia. Foto: Pixelated Milk/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El Ejército Nacional de Polonia combatió en 1944 durante 63 días contra las tropas de la Alemania nazi. La sangrienta derrota del levantamiento de Varsovia y el destino de la capital polaca pertenecen a uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede hacer de esto un videojuego? Sí, se puede, dice el estudio polaco Pixelated Milk, y con "Warsaw" demuestra de forma impresionante que los juegos emocionantes y el tratamiento respetuoso de la historia no tienen por qué ser una contradicción. El juego comienza en el cuartel central de la resistencia. Allí, los jugadores toman el comando de una unidad del Ejército Nacional polaco. Primero deben guiarla a través de un plano de la ciudad hacia los puntos de despliegue, eludiendo las patrullas enemigas. A la hora del combate, el juego pasa a un modo basado en rondas. Movimiento a movimiento, ambos bandos mueven sus figuras, capturan o aplican habilidades especiales. La representación bidimensional de los combates les resultará conocida a todos los que hayan jugado a "Darkest Dungeon", que claramente sirvió de inspiración para los creadores de "Warsaw". Con el tiempo, los combatientes de la resistencia pueden adquirir nuevas habilidades y mejorar sus características, si es que sobreviven. Los combates son a veces muy difíciles, la munición y otros recursos son siempre escasos. Esto puede ser un poco frustrante, pero en el caso de "Warsaw" es a propósito. Más allá de su gráfica de estilo "Comic", el juego no cuenta una aventura de héroes radiantes con un final feliz, sino que narra una amarga realidad histórica. "Warsaw" es un juego para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. dpa