VÍDEO: Cvirus.- Los primeros países de la Unión Europea empezarán la vacunación coordinada a partir del 27 de diciembre

Los países de la Unión Europea empezarán sus campañas de vacunación contra el coronavirus entre el 27 y el 29 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno a la candidata de Pfizer y BioNTech el próximo lunes y la Comisión Europea confirme la autorización para su comercialización en los días siguientes.



Así lo ha adelantado en una rueda de prensa el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, y ha confirmado más tarde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un breve mensaje en Twitter que no precisa qué Estados miembro serán los primeros en activar sus campañas.



"Es el momento de Europa. Los días 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación en la UE. Protegemos a nuestros ciudadanos juntos. Somos más fuertes juntos", ha expresado Von der Leyen.



El portavoz de Von der Leyen, Éric Mamer, ha explicado que la distribución de la vacuna no empezará hasta el 26 de diciembre, siempre condicionado a la autorización los días previos, y que después los Estados miembros deberán organizarse para administrar las dosis.



También ha querido subrayar que Bruselas no considera tan relevante el hecho de que el arranque coincidiera en los Veintisiete "en un único día", sino el valor de un "esfuerzo coordinado" para combatir la pandemia.



"El hecho es que estamos en contacto con los Estados miembro. Es más sabio, en vista del tamaño de la UE y de las situaciones diversas, tener varios días para lanzar la campaña. Pero las vacunas se empezarán a entregar el 26", ha resumido el portavoz.



Para que este calendario se cumpla, la EMA debe primero dar luz verde al fármaco en la reunión que ha previsto el próximo lunes, momento a partir del cual la Comisión se ha preparado para poder concluir el proceso formal en apenas dos días, a pesar de que se trata de una burocracia que habitualmente requiere 67 días.



Bruselas comprobará la información recibida y consultará con las capitales la evaluación, tras lo cual prevé anunciar el próximo miércoles, 23 de diciembre, si autoriza a poner el producto en el mercado europeo.



PREACUERDO CON NOVAVAX



Este anuncio sobre el inicio de la campaña de vacunación en la UE ha tenido lugar el mismo día en que la Comisión Europea ha finalizado las "conversaciones exploratorias" con Novavax para la adquisición de 100 millones de dosis de su candidata a vacuna y la posible compra de otras 100 millones.



Bruselas y la compañía estadounidense todavía deben concluir los detalles del acuerdo, que se convertiría en el séptimo de la cartera que ha construido el Ejecutivo comunitario tras los contratos con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johson & Johnson, BioNTech-Pfizer y Moderna.



