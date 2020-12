Tras el recurso de la Fiscalía, Rafael Amargo canceló su actuación ¿por qué?

11/12/2020 Rafael Amargo insiste en que Blanca Romero no ha abandonado "Yerma". MADRID, 17 (CHANCE)Hay misterios que se quedan sin resolver para siempre y otros que con el tiempo salen a la luz. Lo que está pasando con Rafael Amargo no tiene ni nombres ni apellidos, pero lejos de hacer un juicio mediático sobre la causa que tiene en sus espaldas, hablaremos de lo sucedido este miércoles. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



A mediodía se conocía que la Fiscalía de Madrid decidía recurrir la puesta en libertad del artista, el pasado 3 de diciembre y pedía su ingreso en prisión provisional. Tras esta decisión, todo parecía indicar que el bailaor acudiría al Teatro de La Latina a actuar como bien ha estado haciendo todos estos días de atrás, pero parece que algo sucedió.



A la hora en la que todo el público tenía que estar en la cola de dicho teatro, no escuchaba ni un alma. Es decir, la organización del teatro avisó con tiempo a todas las personas que compraron entrada para advertirles que no habría función pero ¿por qué?



Aunque todavía se desconocen las razones por las que ayer decidieran suspender la obra, resulta muy sospechoso que justo se cancelara el día en el que la Fiscalía volvía a pedir prisión para Rafael Amargo por un supuesto tráfico de drogas.