Teresa Ribera: el 2020 le ha dado "un acelerón" a la agenda verde europea

La ministra española para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), habla con la alemana Svenja Schulze, este 17 de diciembre de 2020, en Bruselas, Bélgica. EFE/Francisco Seco

Bruselas, 17 dic (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico española, Teresa Ribera, consideró este jueves que, pese a haber sido "un año complicado", el 2020 le ha dado "un acelerón significativo" a la agenda verde europea.

"Cerramos el 2020 con un acuerdo en el que, pensando en la siguiente generación de europeos, ponemos el énfasis en la agenda ambiental, las transiciones energéticas y climáticas y en cómo hacerlo de un modo solidario pensando en las personas que sufren las consecuencias del proceso de transformación", dijo a Efe Ribera, en alusión al nuevo objetivo europeo de recorte de CO2 en 2030.

La responsable de la política climática española hizo esas declaraciones en el marco de un consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) que pone fin a las citas medioambientales del año.

La reunión se produce una semana después de que los líderes de los países de la UE acordaran en un consejo Europeo incrementar el ritmo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, pasando del 40 % vigente a un objetivo de "al menos el 55 %.

En ese sentido, Ribera incidió en que no ve "fácil" incrementar ese objetivo numérico en la negociación del texto final con la Comisión, que aboga también por un 55 %, y el Parlamento, que reclama un 60 %.

Pero sí consideró que es posible "que de aquí a 2030 no podamos superar esa meta y llegar a otras cifras superiores".

"Una vez empecemos será más sencillo acelerar e ir más allá de los objetivos que vemos hoy", agregó.

En cuanto a la negociación con el Parlamento, su deseo es que se acentúen algunos aspectos "que quizá merecen más atención" como que el conjunto de los paquetes normativos que salgan de la Comisión "sea compatible con la acción climática" y "no genere daños", de forma que se pueda "acelerar la reducción de emisiones", así como el impulso de unas políticas sectoriales cohesionadas por parte de los Estados miembros.

Respecto al impulso a la transición ecológica que se espera produzca el fondo de recuperación y el presupuesto de la UE (más de 1,8 billones de euros), Ribera abogó por destinar parte de esa financiación en España a la recuperación de ecosistemas, la protección de zonas marinas o cómo hacer que las infraestructuras "sean mucho más resilientes a efectos del cambio climático", entre otros aspectos.

Igualmente, la vicepresidenta cuarta ha querido destacar que hay que poner en marcha la economía circular a fin de reutilizar los materiales y velar por una transición energética -que "va hacia la electrificación"-, que sea "justa" para los colectivos más vulnerables.