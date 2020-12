Solicitudes por desempleo de EE.UU. aumentan a máximo de 3 meses

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios estatales por desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente al nivel más alto en tres meses, lo que sugiere que la recuperación del mercado laboral se tambalea en medio del aumento en los casos de covid-19 y la ampliación de las restricciones comerciales.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en los programas estatales regulares aumentaron en 23.000 a 885.000 en la semana que terminó el 12 de diciembre, según datos publicados el jueves por el Departamento del Trabajo. Sobre una base no ajustada, la cifra cayó en alrededor de 21.000.

Las solicitudes continuas en programas estatales disminuyeron en 273.000 a 5,51 millones durante la semana que terminó el 5 de diciembre. Esta cifra representa una aproximación de la cantidad de personas que reciben beneficios estatales por desempleo, pero no incluye a los millones de personas que ya han agotado esos beneficios o que están recibiendo asistencia a través de programas federales de ayuda por desempleo por la pandemia.

Una encuesta de Bloomberg a economistas proyectó que las solicitudes iniciales ascenderían a 818.000 y las solicitudes continuas a 5,7 millones, sobre una base ajustada.

El aumento de las solicitudes iniciales refleja el incremento de las solicitudes en California e Illinois, dos estados donde los Gobiernos han impuesto medidas de confinamiento particularmente restrictivas a raíz del último aumento de los casos de covid-19. Eso, junto con un clima más frío, han provocado pérdidas de empleos adicionales y crecientes riesgos para la economía en los meses previos a la distribución generalizada de vacunas.

“Claramente, el aumento de las solicitudes es una señal preocupante para el mercado laboral”, aunque las distorsiones estacionales pueden hacer que las cifras sean más volátiles en esta época del año, dijo Michelle Meyer, jefa de economía de Estados Unidos de Bank of America Corp. “Hay una variedad de indicios de que cuando se unen las piezas del rompecabezas, se muestra un debilitamiento en el mercado laboral en diciembre”.

En medio de perspectivas inestables, los legisladores estadounidenses están trabajando en los detalles finales de un nuevo paquete de asistencia que ampliaría la ayuda pandémica por desempleo, mientras que la Reserva Federal se comprometió el miércoles a mantener sus compras masivas de bonos hasta que el empleo y la inflación mejoren “sustancialmente”.

Los últimos datos de solicitudes iniciales también coinciden con el período de referencia para el informe de empleos de diciembre, lo que se suma a las señales de que el mes podría mostrar un debilitamiento del mercado laboral después del aumento de las nóminas de 245.000 en noviembre, menos de la mitad del aumento de octubre.

Además de las solicitudes estatales regulares, se presentaron alrededor de 455.000 solicitudes iniciales para asistencia pandémica de desempleo la semana pasada. El programa, que proporciona beneficios por desempleo a aquellos que generalmente no son elegibles, como los trabajadores independientes y los trabajadores por cuenta propia, expirará a finales de este mes sin acción del Congreso.

En la misma semana, hubo 4,8 millones de solicitudes continuas bajo el programa de compensación de emergencia por desempleo, el programa federal que proporciona hasta 13 semanas adicionales de beneficios para aquellos que han agotado sus beneficios estatales regulares. Ese programa también expirará.

Nota Original:U.S. Jobless Claims Unexpectedly Jump to Highest in Three Months

