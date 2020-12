Sector exportador de Costa Rica destaca su resiliencia durante el 2020

La Cámara de Exportadores de Costa Rica indicó en conferencia de prensa que la industria se ha tenido que transformar, mientras que espera un apoyo por parte del Gobierno para generar una reactivación económica en el próximo año 2021. EFE/Kimamasa Mayama/Archivo

San José, 17 dic (EFE).- El sector exportador de Costa Rica destacó este jueves su resiliencia para hacerle frente a las adversidades de la crisis sanitaria y bloqueos viales de manifestantes que se presentaron durante el año 2020.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica indicó en conferencia de prensa que la industria se ha tenido que transformar, mientras que espera un apoyo por parte del Gobierno para generar una reactivación económica en el próximo año 2021.

La presidenta de la Cámara, Laura Bonilla, declaró en conferencia de prensa que el sector se muestra optimista y estima el cierre del año sin pérdidas, aunque tampoco con crecimiento, esto pese a la incertidumbre por los nuevos confinamientos en el mundo.

"Ha sido un año difícil y atípico para todos, donde no solo la pandemia nos ha afectado, sino también fuertemente los bloqueos y ahora el desequilibrio financiero. Nos sentimos optimistas y positivos porque es un sector que con esfuerzos, resiliencia e innovación hemos podido mejorar poco a poco. Esa diversificación es la que nos ha mantenido”, afirmó Bonilla.

La representante del sector explicó a Efe que muchas empresas han tenido que avanzar hacia una transformación digital con la implementación del e-commerce, innovar con variedades en productos agrícolas, modernizar y añadir valor agregado a sus productos, así como invertir en acciones para poder seguir operando en medio de la crisis de la covid-19.

Datos de la Cámara indican que las cifras al mes de octubre muestran una recuperación de las exportaciones totales de bienes.

El valor acumulado es de 9.592 millones de dólares, que es apenas 0,3 % menor en comparación con el 2019.

Para la Cámara, el balance final para el 2020 se vio beneficiado por el repunte de las cifras en los últimos tres meses, lo mismo que se espera que suceda con los meses de noviembre y diciembre, cuando las ventas del exterior se prevé que crezcan.

RETOS PARA 2021

Los principales factores que impactaron al sector exportador durante el 2020 fueron el confinamiento que obligó al cierre de mercados importantes para Costa Rica como Europa y Estados Unidos, además del encarecimiento logístico de las exportaciones a Centroamérica por las restricciones sanitarias y el cierre de vías en el país por bloqueos de movimientos sociales.

"Tenemos incertidumbre para el 2021 sobretodo con nuestro socios comerciales, por ejemplo, Europa entró en un nuevo confinamiento. Por eso, es sumamente importante que el Gobierno nos ayude con un programa de reactivación económica, que no se hizo en este 2020 y ahora debe hacerse en el 2021 como única manera para no despedir personas”, expresó Bonilla.

Los destinos que presentaron una mayor contracción en las exportaciones fueron el Caribe (-10 %), Centroamérica (-6 %) y Europa (-3 %). En el caso específico de Centroamérica la reducción representa 130 millones de dólares al mes de octubre. Solamente en Panamá las exportaciones cayeron en 100 millones de dólares por el cese de contratos y la no renovación de permisos de exportación de lácteos.

La Cámara manifestó que para una reactivación es necesario incluir la flexibilización de requisitos y trámites para créditos bancarios, llevar inversión a las zonas rurales, retomar la agenda de incorporación a la Alianza del Pacífico, así como avanzar en la negociación de nuevos tratados comerciales con Japón y Emiratos Árabes Unidos.