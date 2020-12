Rubiales confía en recuperar en dos años las pérdidas generadas por la pandemia

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. EFE/ JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 17 dic. (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, confió en que si la temporada que viene vuelve la normalidad en dos años se podrán recuperar las pérdidas sufridas por la situación de pandemia, que son inferiores a la cifra de 30 o 40 millones calculada con anterioridad.

"Hablábamos de 30 o 40 millones de pérdidas. Ahora mismo sabemos que no vamos a llegar a tanto porque hemos gestionado bien, vamos a estar muy por debajo de esas pérdidas y he dicho en la junta directiva que estoy convencido de que si la temporada que viene recuperamos la normalidad en dos años podremos recuperar las pérdidas que nos ha supuesto ponernos como escudo de tantos clubes que tenían problemas", dijo.

Durante la Asamblea Extraordinaria celebrada este jueves, Rubiales recordó que su directiva tomó la "decisión dramática de asumir las pérdidas que se generasen" ante la crisis sanitaria, "manteniendo al 100% las subvenciones para el fútbol no profesional", que este año "se han incrementado de manera cuantitativa y cualitativa".

"No hay club que haya dejado de recibir proporcionalmente más dinero del que recibía el año pasado en relación a la longitud de la competición. Eso ha supuesto un esfuerzo tremendo. Había pronósticos que hablaban de un 60 o 62% de desaparición de clubes de Segunda B, Tercera y fútbol femenino, pero no hubo ningún descenso como consecuencia de impagos", resaltó.

Rubiales destacó que el fútbol español ha conseguido sacar adelante muchas más competiciones en comparación con países del entorno de España.

"Terminamos las categorías profesionales y todas las competiciones cuyo final se decidió por 'play-off'. Quedan 6 o 7 meses para acabar esta temporada muy dura, pero el fútbol está unido. La humildad y el orgullo no son antagónicos. El fútbol lo está demostrando y saliendo adelante, con valentía, gallardía y también con prudencia", agregó.

En su alocución final Rubiales expresó su deseo de poder celebrar la final de la Copa del Rey de la temporada pasada entre Athletic Club y Real Sociedad con público en La Cartuja de Sevilla y lanzó un mensaje para el fútbol más modesto.

"Las categorías inferiores están sufriendo enormemente, porque sobre todo de cadete hacia abajo no pueden competir en muchas de las comunidades, esto es dramático para ellos, para nuestro deporte y para las federaciones. Es la pescadilla que se muerde la cola, las federaciones dependen de estos chicos y chicas y ellos de las federaciones, pero la salud está por encima de todo", añadió.