Rocío Carrasco asegura que ella no era un problema para la apertura del museo de Rocío Jurado

10/07/2018 Rocío Carrasco posa para la prensa en un desfile de Hannibal Laguna SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Rocío Carrasco ha atendido a la prensa a las puertas del teatro donde se va a realizar el musical que está llevando a cabo sobre la vida de Rocío Jurado y ha confesado que se encuentra: "Bien, todo bien" aunque "un poquito nerviosos, estrenamos aquí en Córdoba, la ciudad de Anabel, por eso un poquito nerviosa, es su casa, su gente".



La hija de Rocío Jurado está de lo más contenta porque: "Se agotaron todas las entradas hace dos semanas, o sea que bastante bien, no nos podemos quejar porque somos afortunados" y llenar teatros en estos momentos es de lo más difícil.



En cuanto a la apertura del museo de Rocío Jurado, la pareja de Fidel Albiac ha asegurado que ella no era un problema y que siempre ha estado por la labor: "El convenio se firmó ya en enero y a ver si Dios quiere. Sería mi ilusión, mi carta de los Reyes Magos. Por mi no ha habido nunca ningún tipo de problema, han sido obstáculos y errores de otra índole que no era yo, y a ver si Dios quiere. A mí me encantaría".



De lo que sí que no ha querido hablar Rocío Carrasco es de si ha felicitado o no a su hijo David: "Yo no tengo nada que deciros de eso". De esta manera no ha desvelado si se ha puesto en contacto con su hijo en el día de su cumpleaños, se ha mantenido en un segundo plano como siempre nos tiene acostumbrados.