Remesas para familias de AL contrastan con previsiones de caída

(Bloomberg) -- El pronóstico del Banco Mundial en abril fue nefasto. Las transferencias de efectivo de inmigrantes en Estados Unidos a familiares en América Latina caerían 19% este año debido a la pandemia.

Ahora, con el aumento de las remesas, el banco dice que estos pagos podrían acercarse al total del año pasado.

Al parecer, los pronosticadores probablemente subestimaron los ingresos de los inmigrantes, que fueron sostenidos por los pagos de ayuda del Gobierno de EE.UU. y un repunte económico en curso que fue lo suficientemente bueno como para recuperar millones de empleos. Es posible que las transferencias también hayan sido impulsadas por el deseo de los inmigrantes de enviar dinero a familiares en una región que enfrenta circunstancias económicas y sanitarias más graves que EE.UU.

El flujo inesperado de pagos ha ascendido a lo que el presidente de México calificó este mes de “milagro social” que ayuda a millones de familias a cubrir conceptos básicos como alimentos y medicinas, mientras que el país sigue reacio a brindar ayuda para evitar perjudicar las finanzas de las personas. Las remesas a México aumentaron 14% desde el año pasado en octubre y se dirigen hacia un récord de US$40.000 millones este año, lo que equivale aproximadamente a un mes de las exportaciones totales del país.

“Los migrantes en EE.UU. no están sufriendo tanto como los migrantes en otros países de acogida”, dijo Dilip Ratha, economista líder en migración y remesas del Banco Mundial. “Ese ha sido un factor en la resistencia de las remesas hacia América Latina y el Caribe”.

Pese a una mejora, el mercado laboral de EE.UU. permanece inestable debido al alcance de los cierres durante la primavera que tuvieron un impacto significativo en negocios como restaurantes, hoteles y cuidado infantil donde a menudo trabajan nuevos inmigrantes. Sin embargo, la tasa de desempleo de los trabajadores nacidos en el extranjero se redujo en noviembre a 6,7% —cerca de la tasa de 6,3% para nativos y muy por debajo del pico de 16,5% en abril, cuando era casi 2 puntos porcentuales más alta que la tasa nacional.

“Cuando vimos que la cifra de la tasa de desempleo en EE.UU. aumentaba tanto, no pensamos que en ese momento la recuperación sería tan rápida”, dijo Marta Ruiz-Arranz, principal asesora económica del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. “Tan pronto como se reabrió la economía de EE.UU., vimos un gran repunte en las remesas”.

Más allá de eso, cerca de la mitad de los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero y los residentes permanentes de México, Centroamérica y República Dominicana probablemente tuvieron acceso a cheques de estímulo y beneficios por desempleo, según una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

En El Salvador, donde las remesas equivalen a una quinta parte de la producción económica, las transferencias de noviembre aumentaron 12% respecto al año anterior después de una caída de 40% en abril. Las transferencias a Guatemala han subido 20% tras un repunte similar.

Uno de los beneficiarios del repunte de EE.UU. es Guillermo Castillo, quien en marzo perdió su trabajo en un almacén de Victoria’s Secret en Ohio y pausó temporalmente las remesas a su padre y novia en Guatemala, su país natal. En junio, consiguió otro puesto en el almacén que pagaba un incentivo por covid-19 de US$8 por hora además de su salario por hora de US$17, dijo. Para julio, ya había reanudado los mismos pagos que antes.

“Fue un alivio porque mis padres dependen de mis remesas”, dijo Castillo, y agregó que el nuevo empleo le permitió seguir trabajando como voluntario en los bancos de alimentos. “Todos estamos tratando de vivir la vida lo más normal posible, usando tapabocas y protegiéndonos mientras trabajamos”.

Las dificultades en casa probablemente inciten a los inmigrantes a enviar más dinero a América Latina, dijo Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica de Creative Associates International, una empresa de desarrollo con sede en Washington.

Orozco comentó que algunos inmigrantes probablemente enfrentaron obstáculos temporales en marzo y abril por el cierre de ubicaciones de Western Union y MoneyGram, y las transferencias repuntaron cuando reabrieron. Su investigación halló que, en general, muchos inmigrantes estaban mejor preparados este año para un impacto económico que en 2009, cuando las remesas a México cayeron 15%.

México probablemente evitó que volviera a suceder en parte porque sus inmigrantes en EE.UU. llegaron masivamente en décadas anteriores que los de Centroamérica y estaban más establecidos antes de la pandemia, dijo Ruiz-Arranz del BID. Eso significaba que más de ellos tenían un estatus legal y acceso a pagos de estímulo y beneficios por desempleo que a menudo superan el pago anterior.

Si bien la estabilidad de las remesas contrasta con las fuertes caídas observadas en otras partes del mundo, otros destinos también han desafiado las proyecciones pesimistas. Ratha dijo que Pakistán y Bangladesh vieron un aumento en las transferencias entrantes tras la cancelación del Hajj en Arabia Saudita, la peregrinación musulmana anual a La Meca. Esto permitió a los migrantes que habrían gastado ahorros en viajes enviar dinero a casa.

No obstante, el Banco Mundial anticipa un impacto en las remesas a América Latina, con una caída de 8,1% prevista para el próximo año. La Fed de Nueva York también advierte que los inmigrantes probablemente respondan al desempleo con un retraso, acudiendo a ahorros para poder continuar con las remesas. Eso pone en peligro las perspectivas de pagos a más largo plazo, ya que la tasa de desempleo sigue siendo elevada.

Sin embargo, Ruiz-Arranz, del BID, dijo que los recientes huracanes de Centroamérica hacen que sea más urgente para los inmigrantes enviar dinero por el sufrimiento y la devastación de su país. Dijo que las remesas entrantes podrían caer en 2021 iniciando este año, “pero seguirán siendo altas”.

