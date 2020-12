¿Qué smartwatch combina buen rendimiento en fitness y comunicación?

ARCHIVO - El Garmin Venu fue considerado el modelo más conveniente entre los tres relojes inteligentes analizados por la fundación alemana Stiftung Warentest. Foto: Florian Schuh/dpa

Los datos sobre la salud y el estado físico son muy personales porque permiten deducir el rendimiento deportivo individual o incluso alguna enfermedad que se padezca. Por eso, a muchos de los usuarios de un smartwatch les inquieta el hecho de que estos datos sean relevados y enviados a los servidores de los fabricantes. Sin embargo, los relojes inteligentes con funciones para medir el rendimiento físico probablemente no tengan otra forma de funcionar, si es que quieren cumplir el objetivo para el que fueron creados. Pero tras analizar once modelos de relojes inteligentes, la fundación alemana Stiftung Warentest bajó el nivel de alarma. La organización que protege los derechos de los consumidores y prueba productos y servicios informó en la edición de diciembre de su revista "test" que hay poco que criticar en cuanto al volumen de datos recolectados, la protección de las cuentas de usuarios y la transferencia de datos. Sin embargo, a los once modelos de smartwatch se les bajó la nota debido a deficiencias en sus declaraciones de protección de datos. Según observaron los expertos, en los smartwatches aún continúa siendo problemática la duración de la batería. Incluso las baterías de relojes de grandes marcas duran solo dos días de uso normal o cerca de seis horas de entrenamiento con medición de la frecuencia cardíaca o un GPS activo, hasta que deben ser nuevamente cargadas. Apenas los tres mejores relojes destacaron de forma clara en el test por la duración de sus baterías. Estas tuvieron un rendimiento de al menos 14 días de uso normal y de 24 horas en modo de entrenamiento, que también ofrece reservas para funciones especiales como por ejemplo el control del sueño. El smartwatch con mejores resultados en el test de Stiftung Warentest fue el Garmin Fenix 6 Pro, que obtuvo buenas notas tanto en lo que refiere a datos de entrenamiento como a funciones de comunicación. Los expertos lo consideraron un "todoterreno". También destacaron el Polar Grit X y el Garmin Venu, con notas apenas por debajo del Fenix 6 Pro. Los relojes Polar Grit X y Garmin Venu obtuvieron la misma calificación que el smartwatch ganador en cuanto a sus características para entrenamientos deportivos, pero tuvieron un rendimiento menor en cuanto a sus sistemas de comunicación. El Swisstone SW 750 Pro se ubicó en los últimos lugares pero recibió una buena puntuación en los datos sobre fitness. Los nuevos Apple Watch Series 6 y SE llegaron demasiado tarde al mercado como para realizarles todas las pruebas que incluyó el test de la entidad alemana. En el análisis anterior de Stiftung Warentest, el Apple Watch Series 5 fue el ganador de la prueba pero este modelo ya no está más a la venta. dpa