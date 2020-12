Pablo Urdangarin rompe su silencio y desvela cómo se encuentra Don Juan Carlos I

08/08/2020 La Infanta Elena se va de vacaciones con su hermana Cristina, sus sobrinos y la familia Urdangarin a Bidart POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Pablo Urdangarin ha hablado por primera vez sobre cómo se encuentra en estos momentos su abuelo, Don Juan Carlos I. Y es que ayer mismo publicábamos la reacción, tan sorprendente, del hijo de Iñaki Urdangarin, al ser preguntado por la prensa sobre la situación tan delicada en la que se encuentra el emérito. Hoy, sin embargo, el hijo de la Infanta Cristina se ha mostrado mucho más tranquilo y ha declarado cuál es el estado actual del monarca.



El joven, discreto a la hora de hablar de cómo se encuentra el Rey emérito, nos ha contestado con un: "No sé". El hijo de Iñaki Urdangarin y de la Infanta Cristina no sabe si su abuelo podrá reunirse con toda la familia en Navidad, a pesar de las informaciones que aseguran que el emérito no regresará a España en estas fechas: "Aún no sabemos, está por ver".



Se trata de la primera vez que Pablo Urdangarin rompe su silencio y habla abiertamente sobre la situación del Rey Juan Carlos I. Muy respetuoso esta vez con la prensa que le ha lanzado unas preguntas, el hijo de la Infanta Cristina ha dejado claro que todavía no sabe lo que pasará con su abuelo.