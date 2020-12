Pablo Rivero habla por primera vez sobre su experiencia con el Covid

MADRID, 17 (CHANCE)



Pablo Rivera nos ha hablado por primera vez sobre cómo se contagió de la Covid-19 y lo cierto es que con su testimonio nos hemos quedado muy sorprendidos. No sabemos si la incertidumbre de saber o no si estaba contagiado se debe a la mala gestión que recibió por parte de los profesionales de la salud o porque realmente, todavía es tan desconocido que no hay una explicación de lo que le ocurrió al actor.



"Tuve un día que me dijeron que había tenido una insolación porque había tenido mucha fiebre muy alta en cuatro horas y luego nada. Yo pensé que era de eso. Esto fue a finales de agosto, a mediados de septiembre lo pillé otra vez. La primera vez lo pillé lo que pasa es que lo había pasado, se supone que tenía anticuerpos de un covid. A mediados de septiembre lo que dijeron es que no podían contar como re infectado, lo primero es que no me hicieron ni p... caso nadie, cuando insistía me decían que la primera vez no fue positiva la PCR podría ser otro tipo de Covid. Yo mando este mensaje para que la gente que lo ha pasado no se confíe" nos ha contado Pablo Rivero.



Sobre cómo vivió en los meses del confinamiento, el actor nos ha contado que: "En mi casa, en familia, aprovechando el tiempo que muchas veces no tienes para estar en familia, para escribir y avanzar una novela nueva porque nunca tengo tantos meses del tirón y viendo periódicos, no he estado más al día de las noticias nunca. Con mucha incertidumbre, muy preocupado y con mucha pena sobre todo por lo que se está viviendo".



Del momento personal y profesional que está viviendo, comenta que es de los mejores: "Muy bueno, no paro de trabajar porque estoy con otro libro, con mil cosas, no paro, estoy muy contento. Personalmente muy contento".