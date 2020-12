OIM: México debe priorizar la no detención y vacunación de migrantes en 2021

Fotografía sin fecha cedida hoy, cortesía de la Organización Internacional para Migraciones (OIM), donde se observa a la jefa de Misión, Dana Graber Ladek, mientras posa en México. EFE/Cortesía OIM/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 17 dic (EFE).- México debe promover esquemas en favor de la no detención de migrantes y darles prioridad en la fase de vacunación contra la covid-19 en 2021, dijo este jueves a Efe la jefa de Misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) México, Dana Graber Ladek.

Por el Día Internacional del Migrante, que se celebra este 18 de diciembre, Graber Ladek afirmó que, si bien México ha logrado ser uno de los países "campeones" en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aún quedan retos por delante en la materia.

Además, la pandemia de covid-19 ha cambiado las prioridades de la migración en el mundo y, en especial en Latinoamérica, donde mucha gente ha perdido sus empleos y no pueden pagar rentas o comida migran para cambiar su realidad.

"Los flujos migratorios no son algo nuevo, pero ahora debido a la pandemia hemos tenido flujos más intensos", zanjó.

Aunado a ello, los desastres naturales que han azotado a países como El Salvador, Honduras y Guatemala han orillado a las personas a dejar sus naciones de origen en búsqueda de mejores oportunidades.

Fue a finales de 2018 cuando detonó el fenómeno de las caravanas de migrantes, principalmente conformadas por centroamericanos que huían de sus países y atravesaban México hasta llegar a su frontera con Estados Unidos.

MÉXICO Y SUS PENDIENTES

Si bien aceptó que México ha manejado acertadamente el tema de la migración, señaló que uno de los puntos en los que se debe trabajar es en ofrecer mejor información a las personas migrantes, especialmente en medio de la pandemia de covid, que suma en el país más de 115.000 muertos y casi 1,3 millones de contagios.

"Estamos viendo un aumento en la desinformación especialmente en temas como el tráfico de migrantes, los rumores sobre los cambios políticos en Estados Unidos y el acceso a los servicios", apuntó.

Recalcó que México ha avanzado mucho en el tema de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, dijo que es fundamental promover que no se detenga a los migrantes.

"Como OIM estamos promoviendo la no detención pero hay estaciones migratorias que se están usando para ello. Es indispensable mejorar estas condiciones", puntualizó.

Las detenciones a migrantes se recrudecieron en 2019, luego de la amenaza del Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas, y por las cuales el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó la frontera con Guatemala para frenar los cruces y aceptó acoger en México a los migrantes que esperan a recibir asilo en Estados Unidos.

Graber Ladek dijo que otro de los puntos de preocupación es el acceso a los servicios de salud, pues muchas veces los migrantes, en especial niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, no cuentan con estas condiciones.

PANDEMIA HA CAMBIADO PLANES

México es un país de alto flujo migratorio debido a su cercanía con Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con datos preliminares de una encuesta realizada por la OIM en cinco ciudades de México, 25 % de los migrantes que viven ahora en esta nación han cambiado sus planes de llegar a Estados Unidos debido a la pandemia.

"Quieren quedarse en México o regresar a sus países de origen", afirmó Graber Ladek.

Es por ello que para este año el organismo se enfocó en ofrecer asistencia a los migrantes, pero también al Gobierno y a otros actores que trabajan en el tema.

Asimismo, han brindado insumos a 100 albergues del país y han apoyado con la infraestructura y equipo de salud con la finalidad de mantener a los albergues en mejores condiciones de salubridad.

"Estamos dando capacitación en albergues a funcionarios sobre cómo mantener más seguro en términos de salud los albergues", detalló.

Por otro lado, han establecido dos hoteles "filtros" en el norte del país, donde los migrantes que sospechan haberse contagiado de coronavirus pueden pasar dos semanas resguardados con apoyo de personal médico. Y, si tras 14 días no presentan síntomas, obtienen un certificado con el que pueden entrar a albergues y reunirse con sus familias.

RETOS TRAS LA COVID

La representante de la OIM en México, afirmó que los gobiernos deben empezar a trabajar en los retos que enfrentarán tras la covid-19, entre ellos la recuperación económica en la que deberán incluir a los migrantes.

Pero también expresó que será fundamental que se incluya a las personas migrantes en los planes de vacunación "porque muchos de ellos son vulnerables, como niños no acompañados, mujeres embarazadas, personas de mayor edad".

El reto, dijo, será que los incluyan como al resto de la población "será un tema muy importante", concluyó.