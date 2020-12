Objetivos climáticos del Reino Unido afectarían poco la economía

(Bloomberg) -- Los esfuerzos del Reino Unido por introducir nuevas políticas climáticas y neutralizar las emisiones para 2050 probablemente tendrán un impacto “relativamente bajo” en la economía, según el Gobierno.

Un giro hacia una economía neta cero creará nuevos empleos y oportunidades para que la industria verde prospere, dijo el Tesoro del Reino Unido en un informe publicado el jueves. Una política bien diseñada apoyará la innovación y alentará el despliegue de nuevas tecnologías, como la captura y el almacenamiento de carbono y el hidrógeno.

La revisión que fue encargada el año pasado por el Tesoro llegó a una conclusión similar a la del asesor independiente del Gobierno, la Comisión de Cambio Climático (CCC), que la semana pasada dijo que los objetivos netos cero podrían pagarse solos a través de las oportunidades que crean.

“Surgirán oportunidades de empleo en las industrias verdes, mientras que los sectores con alto contenido de carbono tendrán que adaptarse o disminuir”, dice el informe. El Gobierno debería usar una variedad de políticas, incluido un mercado de carbono para apoyar la reducción de emisiones

Tanto el Tesoro como la CCC están analizando la meta del Reino Unido de reducir la producción neta de gases de efecto invernadero a cero para 2050. También fue encargado con el análisis de formas de maximizar el crecimiento económico a medida que el país hace la transición a industrias menos contaminantes.

El primer ministro, Boris Johnson, ha priorizado la lucha contra el cambio climático en la política del Gobierno, a medida que busca enfatizar la perspectiva global del Reino Unido ad portas del brexit. A principios de este mes, prometió los mayores recortes de gases de efecto invernadero de cualquier economía importante, y esta semana su Gobierno publicó un plan energético que impulsó la energía nuclear y las energías renovables y buscaba cambiar la forma en que las personas calientan sus hogares.

Esos planes tienen un costo, y los propios asesores climáticos del Gobierno, la Comisión de Cambio Climático, estima que la inversión en carbono bajo debe alcanzar los 50.000 millones de libras (US$68.000 millones) al año para 2030, frente a los 10.000 millones de libras actuales.

Pero el panel climático también ha reducido su estimación de los costos de la transición, y dijo la semana pasada que los ahorros para Gran Bretaña por terminar con el uso de combustibles fósiles en el transporte y usar tecnologías energéticas más eficientes cancelarían la mayor inversión necesaria.

El Gobierno dice que financiará al menos un proyecto eléctrico equipado con tecnología CCS que captura las emisiones y las almacena permanentemente bajo el fondo del mar, comenzando con 1.000 millones de libras a mediados de la década.

Esta tecnología es crucial para asegurar el futuro de las grandes plantas de gas en la composición eléctrica. En general, el Reino Unido quiere capturar 10 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2030.

Nota Original:U.K. Says Climate Goals Can Be Met Without Hurting the Economy

©2020 Bloomberg L.P.