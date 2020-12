Minerd, de Guggenheim, dice que Bitcoin debería valer US$400.000

(Bloomberg) -- A medida que Bitcoin se dispara a niveles récord, Scott Minerd, de Guggenheim Investments, cree que el valor razonable de la mayor criptomoneda del mundo aún tiene mucho camino por recorrer.

La escasez de Bitcoin sumada a la “impresión de dinero desenfrenada” por parte de la Reserva Federal significa que la moneda digital debería alcanzar unos US$400.000, dijo Minerd, director de inversiones de la firma, en una entrevista. Hizo los comentarios el mismo día que Bitcoin superó la barrera de US$20.000 por primera vez, lo que eleva su avance en 2020 al 190%.

“Nuestro trabajo en fundamentos muestra que Bitcoin debería valer alrededor de US$400.000”, dijo Minerd a Bloomberg Television el miércoles. “Se basa en la escasez y la valoración relativa de cosas como el oro, como porcentaje del PIB. Bitcoin, en realidad, tiene muchos de los atributos del oro y, al mismo tiempo, tiene un valor inusual en cuanto a transacciones”.

Es un argumento similar al que a menudo ofrecen algunos de los adeptos más destacados de Bitcoin, incluido el famoso inversor Paul Tudor Jones, quien dijo a principios de este año que ha estado comprando Bitcoin como cobertura frente a lo que espera que sea una inflación más rápida después de años de aumentos moderados de los precios al consumidor. Del mismo modo, Mike Novogratz, de Galaxy Digital, dijo que el activo digital puede ayudar a proteger contra los riesgos macro.

Guggenheim es uno de los muchos inversores institucionales que están haciendo una incursión en el mundo de las criptomonedas. El mes pasado, la firma comunicó al regulador que se reservaba el derecho a invertir hasta el 10% de su Macro Opportunities Fund de US$5.300 millones en Grayscale Bitcoin Trust, que invierte exclusivamente en Bitcoin.

