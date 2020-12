López Obrador pide a gobernadores opositores no politizar la vacuna de covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una conferencia de prensa matutina en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 17 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los gobernadores que se oponen al plan de vacunación del Gobierno federal que no usen la vacuna con "propósitos electorales" y garantizó que todos los ciudadanos de México serán vacunados contra la covid-19.

"La vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales. Sería ruin, una mezquindad. No queremos polemizar sobre este tema", expresó el presidente en una conferencia de prensa en el norteño estado de Sonora.

La Alianza Federalista, que agrupa a diez gobernadores opositores del norte y centro del país, arremetió recientemente contra el plan centralizado de vacunación del Gobierno federal, que no prevé que los Gobiernos estatales y los laboratorios privados puedan adquirir sus propias vacunas.

"Lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es que vamos a actuar como siempre, de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México, la vacuna", respondió el mandatario este jueves.

López Obrador aseguró que se está haciendo "todo un esfuerzo" para adquirir la vacuna, "no por falta de recursos sino por disponibilidad", y que a medida que vayan llegando las dosis al país, se aplicarán "a todos" de forma "universal y gratuita".

"La gente tiene más confianza en que nosotros (Gobierno federal) manejemos la aplicación de la vacuna, porque siempre hemos actuado con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable", arremetió.

El presidente recordó que primero recibirán la vacuna "los médicos y las enfermeras que están salvando vidas en los hospitales" y luego se irá vacunando a la población por edades y a los enfermos crónicos que padecen hipertensión, diabetes u obesidad.

Las autoridades sanitarias de México autorizaron el pasado viernes 11 de diciembre el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y BioNTech para prevenir el coronavirus SARS-CoV-2, por lo que la vacunación comenzará antes de finalizar el año.

México ha acordado comprar 34,4 millones de la vacuna estadounidense de Pfizer, de las que recibirá un primer paquete para vacunar a 125.000 trabajadores de la salud en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila desde finales de diciembre hasta el primer trimestre del 2021.

Además, México ha prometido hasta ahora 77,4 millones de dosis de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).