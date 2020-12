Latinoamérica.- Las exportaciones latinoamericanas caerán hasta un 13% en 2020, según el BID

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se contraerá entre un 11,3% y un 13% en 2020, tras un desplome del 27,5% registrado en el segundo trimestre y una leve mejoría en la recta final de año, según datos publicados este jueves por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El informe destaca que, pese a la tendencia de un mejor desempeño comercial, la incertidumbre causada por la pandemia de Covid-19 aún no permite proyectar un crecimiento sostenido de las exportaciones en los próximos meses.



En 2020, la merma de la demanda global ha impactado principalmente en los volúmenes de las exportaciones latinas y caribeñas, aunque los precios también ha registrado caídas.



"Si bien la región no ha recuperado los niveles de exportación anteriores a la pandemia, el impacto de la crisis se está atenuando y las perspectivas han mejorado. Sin embargo, persiste inestabilidad y aún no se vislumbra un cambio de tendencia hacia una trayectoria de crecimiento sostenido", ha indicado el economista principal del sector de integración y comercio del BID, Paolo Giordano.



Asimismo, el impacto de la crisis sanitaria ha sido generalizado en todas las subregiones, de modo que la proyección para los valores exportados apuntan a un retroceso del 12,4% en Sudamérica, de un 14,4% en México, un 5,7% en Centroamérica y un 18,9% en el Caribe.



Por su parte, el estudio prevé que las importaciones totales de la región caerán un 19% en 2020, evidenciando la retracción de la actividad económica y comercial en varios países de América Latina y el Caribe debido a la crisis sanitaria y al impacto de las políticas aplicadas para contenerla.



En este sentido, el volumen de las exportaciones de América Latina y el Caribe registrará una caída estimada en 10,4% en comparación con el año anterior, cuando el volumen creció un 0,9%.



Con respecto a los precios de materias primas en 2020, cabe destacar que el precio del petróleo experimentó una caída del 33,5% interanual hasta octubre y tuvo un impacto mayor en la evolución de los valores exportados. El cobre también registró una disminución (-1,5%) en ese período, mientras que el precio del mineral de hierro creció un 7,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.



Los productos agrícolas tuvieron desempeños comparativamente mejores en el marco de la pandemia. La cotización del café registró un estancamiento (0,1% interanual) entre enero y octubre, en tanto que los precios del azúcar (2,3%) y la soja (2,5%) aumentaron con respecto a 2019.