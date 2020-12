Las principales fechas del escándalo del dopaje ruso

Estas son las principales fechas del escándalo de dopaje ruso, después de que este jueves el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmara la exclusión de Rusia de las grandes competiciones deportivas mundiales, aunque reduciendo el castigo a dos años, en vez de los cuatro impuestos inicialmente:

. Revelaciones y sanciones

El 9 de noviembre de 2015, 10 meses después de las revelaciones de la cadena alemana ARD y del matrimonio Stepanov sobre un dopaje a gran escala, el canadiense Richard Pound publica para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) un informe contundente sobre el atletismo ruso: esos casos de dopaje "no habrían podido existir" sin la aprobación del gobierno.

La AMA suspende a la Agencia rusa antidopaje (Rusada). Cuatro días después, la IAAF suspende a la Rusaf.

. 'Dopaje de Estado' y Rio

En mayo de 2016, un tercer delator, el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, reveló el sistema de trampas implantado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014.

Tres semanas antes de los Juegos Olímpicos, la primera entrega del informe del jurista canadiense Richard McLaren, comandado por la AMA, denuncia un "sistema de dopaje de Estado" ampliado a 30 deportes, entre 2011 y 2015, con la ayuda activa de los servicios secretos rusos (FSB), especialmente en Sochi en 2014 y en los Mundiales de atletismo de Moscú en 2013.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no suspende al Comité Olímpico ruso (ROC) para la cita de Rio, pero confía a las federaciones internacionales la potestad de excluir a los rusos que no puedan demostrar estar limpios. Un centenar de deportistas rusos no pasan la criba.

En el atletismo, únicamente la saltadora de longitud Daria Klishina es autorizada a competir bajo bandera neutral.

. El COI reacciona antes de Pyeongchang

A finales de 2017, en base a las recomendaciones de las dos comisiones (Schmid y Oswald), el COI suspende al ROC por dopaje y excluye de por vida de los Juegos a Vitali Mutko, que era en ese momento viceprimer ministro ruso y que había sido ministro de Deportes, además de a otros 43 deportistas rusos. El COI retira asimismo 13 medallas de Sochi (de 33) a Rusia.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) levanta sin embargo una parte de las sanciones el 2 de febrero de 2018, a diez días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. 169 rusos participan en los Juegos surcoreanos bajo bandera neutral. El COI levanta la suspensión del ROC tres días después del final de los Juegos.

. Suspensión levantada por la AMA

El 20 de septiembre de 2018, la AMA levanta la suspensión de la Rusada, a condición de poder acceder a la base de datos del laboratorio antidopaje de Moscú antes del 31 de diciembre. La agencia es acusada de tomar una decisión política en detrimento de los deportistas.

Una semana después, la Rusaf recurre al mantenimiento de su suspensión ante el TAS y mete presión a la IAAF. La federación rusa estima que los criterios del final de la suspensión emitidos por la IAAF son los mismos que los que imponía la AMA y exige ser reintegrada al seno del atletismo mundial después de 3 años de ausencia.

Reunido en Mónaco el 4 de diciembre, la IAAF rechaza de nuevo reintegrar a la Federación Rusa de Atletismo. La federación internacional pone como condición el acceso a los datos del laboratorio antidopaje de Moscú y el pago por parte de Rusia de los costes generados por el tratamiento del escándalo ruso.

. La AMA golpea fuerte

El 8 de junio de 2019, la IAAF, en vías de ser rebautizada como World Atletics, mantiene la suspensión de Rusia, lo que priva a los atletas rusos de competir por ese país en el Mundial de Doha. La IAAF subraya "evoluciones positivas", especialmente por el acceso a los datos del laboratorio antidopaje de Moscú, escenario de un fraude masivo en 2011 y 2015.

Pero el 23 de septiembre, la AMA abre un procedimiento por "incoherencias" constatadas en los datos electrónicos de los controles del antiguo laboratorio de Moscú.

Dos meses más tarde, un comité independiente de la AMA recomienda una suspensión de cuatro años de Rusia por haber falsificado datos de laboratorio transmitidos a los investigadores de la Agencia.

El 10 de diciembre de 2019, la AMA sigue esta recomendación. Excluye a Rusia de los Juegos Olímpicos por cuatro años y del Mundial de fútbol de Catar-2022 para castigar a Moscú por haber reincidido en las trampas al falsificar datos remitidos a la AMA.

Dieciocho días más tarde, Rusia anuncia que recurrirá al TAS esas sanciones de la AMA, que el presidente Vladimir Putin califica como "injustas".

. Exclusión confirmada

El 17 de diciembre de 2020, el TAS confirma la exclusión de Rusia de las grandes competiciones mundiales, pero reduce a la mitad la duración de la sanción, rebajándola de cuatro a dos años, lo que priva a Rusia de dos ediciones olímpicas (Juegos Olímpicos de verano en Tokio en 2021 y los de invierno en Pekín en 2022).

