La Infanta Elena hace oídos sordos y se muestra discreta ante la decisión de su padre

MADRID, 17 (CHANCE)



Esta mañana se publicaba el comunicado que ha hecho público la Casa del Rey en el que se asegura que Don Juan Carlos I no regresará a España a pasar las navidades. Una dura decisión que ha tomado el emérito y que sin duda afecta de lleno a su hija, la Infanta Elena, ojito derecho del monarca y con la que se supone que iba a cenar en Navidad.



Tenemos la primera reacción de la Infanta Elena a esta dura noticia y lo cierto es que ha mantenido silencio en todo momento. La hermana del Rey Felipe VI no ha querido hacer ningún comentario al respecto cuando se dirigía a su puesto laboral.



Malos tiempos corren en Casa Real, pero peor todavía para la Infanta Elena que, aunque todavía no sabemos con quién cenará en las fechas navideñas, está siendo objeto de polémica por las diversas actuaciones que está teniendo su hija, Victoria Federica, en la noche madrileña.



Hemos tenido varios problemas a la hora de grabar la reacción de la Infanta Elena al comunicado de su padre ya que los escoltas nos han aconsejado que no grabáramos desde el sitio donde se encontraba la prensa. De esta manera, la hija del monarca ha salido con su coche y no ha querido hacer ninguna apreciación sobre la polémica.