Jennifer López será una agente del FBI en "The Cipher"

Los Ángeles (EE.UU.), 17 dic (EFE).- Jennifer López sumará otro papel a su carrera cinematográfica como agente del FBI en "The Cipher", una adaptación a la gran pantalla de la novela homónima escrita por Isabella Maldonado, informó este jueves la prensa especializada en Hollywood.

La artista encarnará para Netflix a una agente del FBI que investiga un caso sobre un asesino en serie, que va dejando pistas sobre sus crímenes en internet para llamar la atención y complicar aún más la investigación.

López también será productora del filme, uno más de su lista de proyectos para los próximos meses.

LARGA LISTA DE PROYECTOS EN EL CINE PARA JLO

Después de su éxito con "Hustlers", López estrenará en mayo de 2021 "Marry Me", una comedia romántica en la que comparte protagonismo con Maluma y en la que los dos artistas interpretan a una exitosa pareja de cantantes que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio, delante miles de seguidores y tras haber lanzado una canción sobre el esperado enlace.

López dará vida a Kat Valdez, cantante que tras la ruptura se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por Owen Wilson, a quien no conoce de nada.

En el futuro, la estrella hispana también tiene previsto meterse en la piel de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la película "The Godmother".

Y además, rodará otra comedia romántica con Armie Hammer, que contará entre sus productores con otra estrella de máximo nivel en Hollywood como Ryan Reynolds.

"Shotgun Wedding" relatará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación.

Para complicar aún más las cosas, la boda deja de ser una fiesta cuando todos los invitados sufren un intento de secuestro.