Hackers vinculados a Rusia atacan agencia nuclear de EE.UU.

(Bloomberg) -- La agencia de armas nucleares de Estados Unidos y al menos tres estados fueron hackeados como parte de un presunto ataque cibernético ruso a varias agencias del Gobierno federal.

El Departamento de Energía y su Administración Nacional de Seguridad Nuclear, que mantiene las reservas nucleares de EE.UU., fueron víctimas de un ataque mayor por presuntos hackers rusos, según una persona familiarizada con el asunto. El ataque afectó a sistemas no clasificados, agregó la persona. El ataque a la agencia nuclear fue reportado por primera vez por Politico.

Además, dos personas familiarizadas con la investigación en curso dijeron que tres estados fueron víctimas del ataque, aunque no identificaron los estados. Una tercera persona familiarizada con la investigación confirmó que estados fueron hackeados, pero no proporcionó un número.

En un aviso el jueves que señaló la creciente alarma por el ataque, la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura dijo que los hackers representaban un “grave riesgo” para los Gobiernos federales, estatales y locales, así como para la infraestructura y el sector privado. La agencia dijo que los atacantes demostraron “sofisticación y complejidad”.

Si bien el presidente Donald Trump aún no ha abordado públicamente el ataque, el presidente electo, Joe Biden, emitió un comunicado el jueves sobre “lo que parece ser una violación masiva de seguridad cibernética que afecta potencialmente a miles de víctimas, incluidas empresas estadounidenses y entidades del Gobierno federal”.

