Grandes Ligas agregara a sus estadísticas los datos de las Ligas Negras

Con el movimiento, Willie Mays (Imagen, d) agregará hits a su récord, el promedio de bateo de las grandes ligas de Monte Irvin debería superar los .300, y Satchel Paige podría sumar casi 150 victorias en total. EFE/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Las estadísticas y récords de jugadores de las Ligas Negras se unirán a los libros de las Mayores, que indican que están reclasificando a aquellas como una de las grandes ligas.

Con el movimiento, Willie Mays agregará hits a su récord, el promedio de bateo de las grandes ligas de Monte Irvin debería superar los .300, y Satchel Paige podría sumar casi 150 victorias en total.

Josh Gibson, el más grande de todos los toleteros de la Liga Negra, también podría terminar con un récord de Grandes Ligas.

Las estadísticas y récords de grandes peloteros como Gibson, Paige y aproximadamente otros 3.400 jugadores se unirán a los libros de las Grandes Ligas, según informaron las Mayores.

Indicaron que están "corrigiendo un descuido de mucho tiempo en la historia del juego" al elevar a las Ligas Negras en el centenario de su fundación.

Las Ligas Negras consistieron en siete ligas, y las Mayores incluirán récords de esos circuitos de entre 1920 y 1948.

Las Ligas Negras comenzaron a disolverse un año después de que Jackie Robinson se convirtiera en el primer jugador negro en jugar en las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn en 1947.

Esas ligas fueron excluidas en 1969 cuando el Comité Especial de Registros de Béisbol identificó seis "ligas mayores" oficiales que datan de 1876.

"Ls Mayores opinan que la omisión del Comité de 1969 de las Ligas Negras fue un error que exige la designación de hoy", dijo la liga en un comunicado.

Las Mayores trabajarán con Elias Sports Bureau para revisar las estadísticas y registros de las Ligas Negras y averiguar cómo incorporarlos a la historia de las Grandes Ligas.

No existía un método estándar de mantenimiento de registros para las Ligas Negras, pero hay suficientes datos de boxscores para unir parte de su pasado estadístico.

A Mays se le podrían atribuir 16 imparables de su temporada de 1948 con los Alabama Black Barons; Irvin, compañero de equipo de Mays con los New York Giants, podría ver su promedio de carrera subir de .293 a .304 si los números que figuran en Baseball-Reference.com de sus nueve temporadas en la Liga Negra son correctos, y Paige, a quien actualmente se le atribuyen 28 victorias en Grandes Ligas, debería sumar al menos 146 en total.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo a través de un comunicado que "todos los que amamos el béisbol sabemos desde hace mucho tiempo que las Ligas Negras produjeron muchos de los mejores jugadores, innovaciones y triunfos de nuestro deporte en un contexto de injusticia".

"Ahora estamos agradecidos de contar a los jugadores de las Ligas Negras a donde pertenecen a las Grandes Ligas dentro del récord histórico oficial", dijo.

Si bien algunos han estimado que Gibson conectó más de 800 jonrones durante 16 temporadas en la Liga Negra, es poco probable que existan suficientes registros para que supere oficialmente a Barry Bonds, que logró 762.

Sin embargo, dependiendo de lo que Elias y la MLB gobiernen, Gibson podría terminar con otro récord notable. Su promedio de bateo de .441 en 1943 sería la mejor marca de la temporada, superando el .440 de Hugh Duffy desde 1894. Sin embargo, la línea de Gibson llegó en menos de 80 juegos, muy por debajo del estándar moderno de 162.

"No podríamos estar más emocionados por este reconocimiento de la importancia de las Ligas Negras en la historia de las Grandes Ligas", dijo Edward Schauder, representante legal del patrimonio de Gibson y cofundador de la Asociación de Jugadores de las Ligas Negras.

"Josh Gibson era una leyenda que sin duda habría sido un jugador de primer nivel en las Grandes Ligas si se le hubiera permitido jugar", dijo.

Bob Kendrick, presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras en Kansas City, Missouri, también elogió el anuncio del miércoles.

"El Museo de Béisbol de las Ligas Negras está encantado de ver este merecido reconocimiento de las Ligas Negras. En las mentes de los aficionados del béisbol de todo el mundo, esto sirve como una validación histórica para aquellos que habían sido rechazados de las Grandes Ligas y tuvieron la previsión y el coraje de crear su propia liga que ayudó a cambiar el juego y nuestro país también", dijo Kendrick en un comunicado.