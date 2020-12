Golovkin busca su vigésima primera defensa exitosa ante polaco Szeremeta

El kazajo Gennady Golovkin podrá seguir adentrándose en la historia del boxeo en los pesos medianos este viernes si logra su vigésima primera defensa exitosa contra el retador polaco Kamil Szeremeta en la Florida.

Golovkin, de 38 años (40-1-1, 35 nocauts), tratará de superar al estadounidense Bernard Hopkins para la mayor cantidad de defensas de la historia de las 160 libras si derrota al invicto Szeremeta.

"Es muy emocionante para cualquier atleta establecer un nuevo récord, ya sea la defensa número 21 o cualquier otro récord, el hecho de que estés estableciendo un récord me complace", dijo Golovkin, campeón de peso mediano de la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

La pelea a puerta cerrada en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, que se transmite en la plataforma de transmisión DAZN, también es una oportunidad para que Golovkin recuerde a la audiencia mundial que sigue siendo de gran fuerza en la división.

- ¿En baja? -

Una sólida pero poco espectacular victoria por decisión unánime sobre Sergiy Derevyanchenko en su última pelea, en octubre de 2019, alimentó la opinión de que el contundente Golovkin estaba en declive.

Incluso Szeremeta (21-0, 5 nocauts) se arriesgó a dañar la imagen del campeón a principios de esta semana al sugerir que Golovkin había pasado su mejor momento.

"No se puede derrotar al tiempo, lo sabemos", dijo Szeremeta, de 31 años. "Sabemos que su mejor momento quedó atrás y (yo) estoy entrando en mi mejor momento. Pero todavía es un peleador extremadamente peligroso y necesito recordar esto todo el tiempo".

Golovkin pareció desconcertado por los comentarios de Szeremeta.

"Cualquier atleta tiene derecho a opinar", señaló Golovkin. "No puedo decir si está confundido. Pero la pelea del viernes mostrará si está confundido o no". "Incluso si supuestamente he pasado mi mejor momento, todavía me siento genial y estoy listo. Él está listo para una sorpresa".

"Cuando entreno, me siento genial y tan fuerte, poderoso, tenaz y tengo tanta resistencia como hace cinco años, tal vez incluso mejor", subrayó el kazajo.

- El fantasma de 'Canelo' -

Si bien Golovkin admite que la perspectiva de una tercera pelea contra el rival mexicano Saúl "Canelo" Álvarez es cada vez más improbable, está ansioso por seguir peleando a medida que se acerca cada vez más su 40 cumpleaños.

Golovkin añadió que "no he logrado todo lo que quería lograr", dijo esta semana. "Primero necesito ganar el viernes y luego comenzaré a buscar otras oportunidades y opciones para lograr más en mi carrera".

Pero la posibilidad de una tercera pelea con Canelo, quien derrotó a Golovkin con una controvertida decisión mayoritaria en Las Vegas en 2018, parece remota. Una pelea anterior fue declarada empate.

"Estoy cansado de pensar en eso", apuntó Golovkin. "Han pasado más de dos años que hemos estado lanzando esto. No es mi culpa que esta pelea no haya tenido lugar. Pero existe la posibilidad de que esta pelea nunca suceda".

