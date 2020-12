Fútbol.-Lewandowski gana su primer 'The Best' de FIFA

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El polaco Robert Lewandowski conquistó este jueves su primer premio 'The Best', que entrega la FIFA, al mejor futbolista del año 2020, en una votación en la que se impuso al argentino Leo Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.



Lewandowski fue la punta de lanza de un Bayern de Múnich que lo ganó todo este año: Liga de Campeones, Bundesliga, Copa y Supercopa de Alemania y Supercopa de Europa. En una gala virtual, la FIFA entregó sus premios, aunque en mano solo lo recibió el ariete polaco, en la sorpresa del presidente de la FIFA.



Gianni Infantino había dado el mensaje de bienvenida a la gala, pero apareció también al final para entregar el premio a Lewandowski, quien como Messi y Cristiano estaba conectado por video llamada a la ceremonia. En la votación, la FIFA recoge la elección de entrenadores, capitanes, medios de comunicación y aficionados, para desarrollar una puntuación final en la que Lewandowski ganó con 52 puntos, por los 38 de Cristiano y 35 de Messi.



Mientras, el premio a la 'Mejor Jugadora' del año fue para la defensa inglesa Lucy Bronze (52), tras un final de temporada impecable con el Olympique de Lyon, por delante de Pernille Harder (40) y Wendie Renard (35).



La gala 'online' comenzó con un homenaje de la FIFA a los sanitarios de todo el mundo, con un vídeo de agradecimiento a su labor durante la pandemia para decirles "el fútbol está con vosotros". Además, Infantino lanzó ese mensaje que abrió el reconocimiento a "los mejores" del 2020.



"El año 2020 ha sido muy difícil. Por eso nuestros pensamientos van con los que han sufrido y el agradecimiento a los que están luchando en la primera línea. El fútbol paró, pero también volvió, y lo hizo para dar sonrisas y esperanza a todo el mundo", dijo.



El mejor once del año FIFA FIFPro, tanto masculino como femenino, tuvo protagonismo español. Sergio Ramos fue elegido en el masculino junto a Thiago Alcántara. "Una de las claves mantener la ilusión y hambre de ganar, lo sigo manteniendo a pesar de haber ganado mucho", dijo el internacional español del Real Madrid.



"Me gusta empezar de cero todos los años, conseguir objetivos nuevos y soñar, seguir aumentando mi palmarés y mejorando como jugador", añadió en su conexión con la gala. El once lo completaron Alisson Becker (Liverpool), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern), Virgil van Dijk (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski y Lionel Messi (FC Barcelona).



La española Vero Boquete, del AC Milan, entró en el once que formaron Christiane Endler (PSG), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze, Wendie Renard (Lyon), Barbara Bonansea (Juventus), Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Chelsea), Tobin Heath (United), Vivianne Miedema (Arsenal) y Megan Rapinoe (OL Reign).



La gala estuvo también marcada por el homenaje a los recientemente fallecidos Diego Armando Maradona y Paolo Rossi. "Dos auténticas leyendas", dijo Infantino. Del mismo modo, la FIFA reconoció con su premio Fundación a Marcus Rashford, por su trabajo contra la pobreza infantil.



Además, los premios también encumbraron a Manuel Neuer y Sarah Bouhaddi como mejor portero y mejor portera; y a la actual seleccionadora del combinado holandés Sarina Wiegman como mejor entrenadora. La mayor sorpresa de la gala fue el premio a Jürgen Klopp como mejor entrenador del 2020.



El técnico alemán repite el galardón del año pasado, aunque esta temporada se daba como favorito al preparador del Bayern 'Hansi' Flick, con su espectacular toma de posesión del banquillo de Múnich a finales del año pasado para conquistar todo a su paso.



De hecho en la votación hecha pública por la FIFA, ambos están empatados en la puntuación final con 24, pero el desempate lo ganó el técnico del Liverpool por los votos de los seleccionadores nacionales. Además, el 'Premio Puskás' al mejor gol fue para el surcoreano Son Heung-min (Totteenham).