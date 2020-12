Fútbol.- Federación Vasca formulará "cuando proceda" una propuesta "posibilista" a la RFEF sobre la oficialidad

Continúa "firmemente convencida de la factibilidad y necesidad de un acuerdo entre todas las partes implicadas"



La Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) ve "positivas" las manifestaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) relativas a que ésta procederá a "analizar" el planteamiento de la oficialidad de la Euskal Selekzioa y que "en determinado momento ha de producirse la ocasión para tratar el tema desde el nivel técnico", para lo cual formulará "cuando proceda" una propuesta "posibilista y casuística que pueda atender a los intereses de ambas partes en el marco de los acuerdos generales que se contemplen con carácter general a nivel institucional y deportivo".



La EFF-FVF se ha pronunciado de este modo acerca de las declaraciones de portavoces de la RFEF sobre las solicitudes de integración de la Euskadiko Futbol Federakundea-Federacion Vasca de Fútbol (EFF-FVF) en FIFA y UEFA, manifestaciones en las que señalaban, entre otras cosas, que esa petición es "irrealizable porque la comunidad internacional no reconoce al País Vasco como país".



La Federación Vasca ha aclarado que la RFEF tuvo noticia de la presentación de las citadas solicitudes el día 15 de diciembre, "mediante escrito dirigido a su presidente, Luis Rubiales, por parte del presidente Luis María Elustondo, escrito remitido y recibido por email a las 18.50 horas del citado día".



Además, ha precisado que la delegación de EFF-FVF y del Gobierno Vasco "no concertó reunión alguna" con dirigentes de FIFA y UEFA "ni era su intención encuentro presencial alguno con tales responsables dada la situación actual de pandemia", y ha incidido en que su objeto era "exclusivamente depositar las solicitudes con la extensa documentación anexa, cosa que se cumplimentó debidamente en ambas sedes".



En esa línea, ha indicado que "no responde a la normativa de aplicación el rechazo a la admisión de una federación de un territorio no estatal por el solo hecho de no pertenecer a un Estado reconocido por la comunidad internacional" y ha apuntado que son "numerosos" los ejemplos de "territorios no estados" que forman parte de las dos asociaciones internacionales de fútbol".



La EFF-FVF ha afirmado que "el supuesto de admisión con la autorización de la federación estatal está expresamente dispuesto en los Estatutos FIFA (art. 11.6)", supuesto que "depende de la aquiescencia de la RFEF en este caso", lo que la Federación vasca espera conseguir "después de un período sosegado de diálogo y negociación entre las partes" que "desea abrir y planteará en su momento".



Finalmente, la EFF-FVF, con el apoyo del Gobierno Vasco, continúa "firmemente convencida" de la "factibilidad y necesidad" de un acuerdo entre todas las partes implicadas, que "posibilite la convivencia en las organizaciones deportivas internacionales, con el respeto, en nuestro caso, a la voluntad del fútbol vasco inequívocamente expresada por sus órganos competentes".