Fútbol.- Alberto Moreno: "La DNC me hizo sentir futbolista con 12 años"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El jugador del Villarreal Alberto Moreno recordó sus inicios como futbolista y destacó su experiencia en la Danone Nations Cup (DNC), el Mundial de los alevines, que conquistó en el año 2004 cuando tan solo tenía 12 años y ya se sentía "importante".



"En la Danone Nations Cup te hacen sentir futbolista, te hacen sentir importante. Estás con tus amigos y es algo que vas a recordar siempre porque con esas edades flipas. Juegas un Mundial y estás representando a España", dijo Alberto Moreno en declaraciones a la cuenta de la mayor competición a nivel mundial de fútbol de base.



"Que sigan haciendo este tipo de eventos porque son maravillosos para los niños, para los padres y para todo el mundo. Cuando entras al campo te divierte, juegas te lo pasas bien, estás con tus compañeros y no te da más allá", añadió Moreno haciendo memoria de aquel torneo cuya final se disputó en el parisino Parque de los Príncipes.



Además, el defensa andaluz, que llegó al Villarreal procedente del Liverpool tras salir de la cantera del Sevilla FC, recordó cómo fue la entrega de trofeos de aquel certamen, en la que Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, ejercía como embajador. El francés, como anfitrión de la DNC, fue el encargado de culminar la ceremonia.



"Pensaba que no lo vería en mi vida, yo sólo veía a Zidane en la tele y en la Play Station, luego lo tuvimos a 20 centímetros de distancia dándonos la copa y ¡buah! ¡Le he tocado la cabeza!", bromeaba con un compañero de la época.



España ha ganado la Danone Nations Cup en dos ocasiones, en la categoría masculina en 2004, la citada por Alberto Moreno, y en categoría femenina en 2019, siendo las vigentes campeonas en la actualidad al no haberse celebrado la edición de 2020 debido al COVID-19. En 2019, España también se proclamó subcampeona del mundo en categoría masculina.